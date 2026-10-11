Türkiye\'den Katz\'ın Erdoğan\'a yönelik küstah sözlerine sert tepki: Çelik ve Duran\'dan peş peşe açıklamalar

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan tepki geldi. İki isim de İsrail yönetiminin Türkiye'ye yönelik suçlamalarının Gazze'deki saldırıları ve bölgedeki politikalarını örtbas edemeyeceğini vurgularken, Katz'ın ateşkes ve barış müzakerelerinde yer alan isimlere yönelik ölüm tehditlerini de eleştirdi.

ÖMER ÇELİK: SİYASİ ÇARESİZLİĞİN GÖSTERGESİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Katz'ın açıklamalarını İsrail yönetiminin siyasi çaresizliğinin ve tükenmişliğinin göstergesi olarak değerlendirdi.

İsrail hükümetinin iç siyasette yaşadığı sıkışmışlığı Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak aşmaya çalıştığını belirten Çelik, Türkiye'ye yönelik asılsız ithamların İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve bölge genelindeki yayılmacı politikalarını gizleyemeyeceğini ifade etti.

Katz'ın ateşkes ve barış müzakerelerinde sorumluluk üstlenen aktörleri ölümle tehdit etmesine de tepki gösteren Çelik, bu yaklaşımın uluslararası hukukun, insan haklarının ve küresel vicdanın hiçe sayıldığını ortaya koyduğunu kaydetti.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde tehdit, provokasyon ve şantaja boyun eğmeyeceğini vurgulayan Çelik, Filistin halkının meşru haklarını ve bölgede kalıcı barışı savunmayı sürdüreceklerini belirtti.

BURHANETTİN DURAN: TEHDİTLER DURUŞUMUZU DEĞİŞTİRMEYECEK

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan ifadelerine tepki gösterdi. Duran, açıklamaların İsrail'de yaklaşan seçimler öncesinde yaşanan siyasi çaresizliğin bir yansıması olduğunu ifade etti.

Türkiye'ye yönelik asılsız suçlamaların İsrail yönetiminin Gazze'deki sicilini ve bölgede sürdürdüğü saldırgan politikaları örtemeyeceğini belirten Duran, ateşkes ve barış müzakerelerinde yer alan isimlere yönelik ölüm tehditlerinin uluslararası hukuku hiçe sayan bir anlayışı yansıttığını kaydetti.

Duran, bu tutumun uluslararası kamuoyunu açıkça yok saymak anlamına geldiğini vurgulayarak, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Filistin halkının meşru haklarını, adaleti ve kalıcı barışı savunmaya devam edeceğini bildirdi.

İsrail yönetiminin tehdit, provokasyon ve karalama kampanyalarının Türkiye'nin hak ve adalet temelindeki duruşunu değiştiremeyeceğini belirten Duran, Ankara'nın bu konudaki kararlılığını yineledi.