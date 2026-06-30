Türkiye'nin modernleşmesini konu eden Peyami Safa romanı "Fatih-Harbiye'nin başkarakterleri hangileridir? - Son Dakika
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Türkiye'nin modernleşmesini konu eden Peyami Safa romanı "Fatih-Harbiye'nin başkarakterleri hangileridir?

Türkiye\'nin modernleşmesini konu eden Peyami Safa romanı "Fatih-Harbiye\'nin başkarakterleri hangileridir?
30.06.2026 17:51
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Ekranların sevilen ismi Beyazıt Öztürk'ün uzun bir aradan sonra Kanal D sahalarına döndüğü "Beyaz'la Joker" programı, izleyicileri hem eğlendiriyor hem de düşündürüyor. 4 Ocak 2026'da yayın hayatına başlayan yarışmada sorulan ilginç genel kültür soruları, sadece stüdyodaki yarışmacıları değil, ekran başındaki binlerce kişiyi de meraklandırarak arama motorlarına yönlendiriyor. Türkiye'nin modernleşmesini konu eden Peyami Safa romanı "Fatih-Harbiye'nin başkarakterleri hangileridir?

"Kanal D ekranlarında yayınlanan Beyaz'la Joker, her bölümüyle sosyal medyanın ve Google trendlerinin zirvesine yerleşiyor. Beyazıt Öztürk'ün samimi sunumuyla 3 milyon TL'lik büyük ödül için ter döken yarışmacılara yöneltilen Beyaz'la Joker soruları, izleyiciler tarafından da anlık olarak takip ediliyor. Ekran başındakilerin cevaplarını bulmak için birbiriyle yarıştığı o merak uyandıran soruları ve programın en güncel yanıtlarını sizler için bir araya getirdik." Türkiye'nin modernleşmesini konu eden Peyami Safa romanı "Fatih-Harbiye'nin başkarakterleri hangileridir?

TÜRKİYE'NİN MODERNLEŞMESİNİ KONU EDEN PEYAMİ SAFA ROMANI "FATİH-HARBİYE'NİN BAŞKARAKTERLERİ HANGİLERİDİR?

Neriman - Şinasi

Handan - Vecihi

Cavidan - Recai

Nurdan - Taci

Türkiye'nin modernleşmesini konu eden Peyami Safa romanı

BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

Beyazıt Öztürk, Peyami Safa, Kanal D, Türkiye, Joker, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber Türkiye'nin modernleşmesini konu eden Peyami Safa romanı 'Fatih-Harbiye'nin başkarakterleri hangileridir? - Son Dakika

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