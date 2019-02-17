Son Dakika Haberleri: Türkmenler, Kerkük İl Meclisi Oturumunun Ikby'de Yapılmasına Tepkili

Türkmenler, Kerkük İl Meclisi Oturumunun Ikby'de Yapılmasına Tepkili

10 dakika önce

Türkmenler, Kerkük İl Meclisi oturumunun, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yapılacak olmasına tepki gösterdi.

Türkmenler, Kerkük İl Meclisi Oturumunun Ikby'de Yapılmasına Tepkili, System.String[]
Türkmenler, Kerkük İl Meclisi oturumunun, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yapılacak olmasına tepki gösterdi.

Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Ali Mehdi, yaptığı yazılı açıklamada, yarın IKBY'de yapılacak oturumun, Kerkük kentinin dışında düzenlenmesinin meclis iç tüzüğüne aykırı olduğunu belirtti.

Mehdi, Kerkük sorununun Kerkük'te ve Kerküklüler arasında çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, meclisteki Türkmen üyelerin kentin dışında yapılacak bu oturuma katılmayacaklarını ifade etti.

Kerkük ile ilgili Kürt partilerinin daha önce aldıkları tek taraflı kararların işe yaramadığına dikkati çeken Mehdi, aynı şekilde IKBY'de yapılacak oturumun da başarısız olacağını savundu.

Mehdi ayrıca Bağdat hükümeti ve Birleşmiş Milletler Irak temsilciliğinin Kerkük sorununa müdahale etmesi gerektiğini belirtti.

Kürdistan Yurtseverler Birliği ve Kürdistan Demokrat Partisinin yarın IKBY'nin Erbil kentinde gerçekleştirecekleri Kerkük İl Meclisi oturumuna Araplar da tepki gösteriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:20 Kaynak: AA

Irak, Irak Bölgesel Yönetimi, Kerkük, Güncel
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