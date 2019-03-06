Türsab / Bağlıkaya: Rusya'dan 6 Milyon Turist Bekliyoruz
19 dakika önce
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu yıl Almanya'dan 5 milyon, Rusya'dan ise 6 milyon turist beklediklerini söyledi.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
(TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya
, bu yıl Almanya
'dan 5 milyon, Rusya
'dan ise 6 milyon turist
beklediklerini söyledi.
ITB Berlin
Uluslarası Turizm Fuarı ve Borsası'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bağlıkaya, "Rusya'dan bu yıl 6 milyon civarında, Almanya'dan ise 5 milyonu aşkın turist bekliyoruz. Erken rezervasyon süreci hala devam ediyor. Ana sezon başlayana kadar rezervasyon yapılacaktır" dedi.
Bağlıkaya, kaçak turlarla ilgili bir soruyu yanıtlarken, "Bu kaçak turlar münferit bir kişinin belgesiz bir şekilde acenta faaliyeti gibi algılanıp o kişiye yükleniyor" dedi ve ekledi:
"Bu kişi bu faaliyeti yaparken otelden oda alıyor, otobüs firmasından otobüs kiralıyor, rehberler birliğinden rehber alıyor. Peki o kurumların kabahati yok mu? Bizim otellerle sıkı çalışmamız lazım. Otellerle acentalar rakip değil, yasal olmayan bir turu otelde barındırıyorsan onun başına gelecek her şeyden de sorumlusun. Otelciler, rehberler, taşımacılarla yeni yeni iş birlikleri kurmamız gerekiyor. TÜROB
(Türkiye Otelciler Birliği
) ile anlaştık, TÜROFED (Türkiye Otelciler Federasyonu) ile de centilmenlik anlaşması gibi bir hazırlık içerisindeyiz." - Berlin
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:21 Kaynak: DHA
Galatasaray, CEV Kupasında Yarı Finale Yükseldi
İspanya Ligi, 4 Yılda Ekonomik Gücünü İkiye Katladı
Dünyanın En Ucuz İnternetini Kullanan Ülke Hindistan Oldu
İyilik Yapıp Sırasını Başkasına Verdi, 8 Milyar TL'lik Ödülün Sahibi Oldu