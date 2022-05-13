Turunçlu Arıtma Tesisinin taşınması talebi - Son Dakika

AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, Defne ilçesindeki Turunçlu Arıtma Tesisinin insan sağlığını tehdit ettiğini belirterek yerleşim yerleri dışına taşınmasını istedi.

Yeşildal, beraberinde bazı ilçe belediye başkanları ve belediye meclis üyeleriyle tesis önünde bir araya geldi.

Yerleşim yerlerinin ortasında bulunan arıtma tesisinin, çevresinde yaşayan vatandaşların hayatını zindan ettiğini, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da daha önce vatandaşlara tesisi taşıyacakları yönünde söz verdiğini aktaran Yeşildal, "Biz Cumhur İttifakı grubu olarak Defne halkımıza yapılan bu kötülüğü asla kabul etmiyoruz. Başkan Savaş'ı da daha önce defalarca vermiş olduğu arıtma tesisini mücavir alan dışına taşıma sözünü yerine getirmeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.???????