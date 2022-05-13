Turunçlu Arıtma Tesisinin taşınması talebi - Son Dakika
Üye Girişi

Turunçlu Arıtma Tesisinin taşınması talebi

13.05.2022 16:58
Turunçlu Arıtma Tesisinin taşınması talebi

AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, Defne ilçesindeki Turunçlu Arıtma Tesisinin insan sağlığını tehdit ettiğini belirterek yerleşim yerleri dışına taşınmasını istedi.

AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, Defne ilçesindeki Turunçlu Arıtma Tesisinin insan sağlığını tehdit ettiğini belirterek yerleşim yerleri dışına taşınmasını istedi.

Yeşildal, beraberinde bazı ilçe belediye başkanları ve belediye meclis üyeleriyle tesis önünde bir araya geldi.

Yerleşim yerlerinin ortasında bulunan arıtma tesisinin, çevresinde yaşayan vatandaşların hayatını zindan ettiğini, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da daha önce vatandaşlara tesisi taşıyacakları yönünde söz verdiğini aktaran Yeşildal, "Biz Cumhur İttifakı grubu olarak Defne halkımıza yapılan bu kötülüğü asla kabul etmiyoruz. Başkan Savaş'ı da daha önce defalarca vermiş olduğu arıtma tesisini mücavir alan dışına taşıma sözünü yerine getirmeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.???????

YORUMLAR
500
HADO 19 Mayıs'ta Akdeniz sularında HADO 19 Mayıs'ta Akdeniz sularında AK Parti'li Aydemir: 'Yabancı isim kullanan iş yerlerine ilave vergi gelmeli' AK Parti'li Aydemir: 'Yabancı isim kullanan iş yerlerine ilave vergi gelmeli'

Adem Yeşildal, AK Parti, Turunçlu, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Turunçlu Arıtma Tesisinin taşınması talebi - Son Dakika


Son Dakika
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
16:49 Ukraynalı yetkili iddia etti: Rus ordusunda üst düzey komutanlar "kovulup tutuklandı"
16:39 Savaşın başından bu yana görülmemiş manzara! Ukrayna mahkemesinde yargılanan Rus askerin ömür boyu hapis isteniyor
16:34 Zelenski, "Direkt olarak Putin ile görüşmeye hazırım" dedi sonra şartını açıkladı: Önce topraklarımızı terk edin
16:20 Dinlenme tesisinde poğaçaların arasında dolaşan fare tepki çekti: Körfez Tarım ve Orman Müdürlüğü inceleme başlatıldı
16:15 Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal Yılmaz, Erşan Kuneri galasına sarı saçlarıyla katıldı!
16:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "NATO çıkışı" İskandinav ülkelerinin basınında
15:56 Mesut Özil'den sürpriz karar! Yatırımcısı olduğu kulübe gidiyor
15:40 Bakan Nebati: Ucuz kredi müjdemizin ardından konut fiyatını artıranlar tek tek tespit edildi! Suistimal ederek bizi aldatmalarına izin vermeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 17:01:26. #1.13#
SON DAKİKA: Turunçlu Arıtma Tesisinin taşınması talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement