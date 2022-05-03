ESKİŞEHİR - TUSAŞ Motor Sanayii AŞ, Milli Muharip Uçak için motor üretimine talip oldu - Son Dakika
Üye Girişi

ESKİŞEHİR - TUSAŞ Motor Sanayii AŞ, Milli Muharip Uçak için motor üretimine talip oldu

03.05.2022 11:00

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Milli Muharip Uçak (MMU) için 35 bin pound gücünde motor yapabileceklerini belirtti.

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Milli Muharip Uçak (MMU) için 35 bin pound gücünde motor yapabileceklerini belirtti.

Akşit, AA muhabirine, MMU'yu 5. nesil uçak haline getirmek için gerekli işin ağırlığını, mühendislik kısmını, TEI'de yapacakları bir kurguyla başarabileceklerini söyledi.

ABD'nin, dünyanın en iyi savaş uçaklarından biri olan Raptor uçaklarına sahip olduğunu dile getiren Akşit, "ABD bu uçakları kimseye satmıyor. Biz Raptorların motorunun itiş gücünü verebilecek seviyeye geldik. Milli Muharip Uçak için 35 bin pound güçte bir motor yapabileceğimize eminiz. Kendimize güveniyoruz." dedi.

"Son 7-8 yıldaki ataklarla bunu Türkiye'de yapabileceğimizi biliyoruz"

Mahmut Akşit, MMU motorunu, helikopter motorunda kullanmak üzere geliştirdikleri ve yararlandıkları teknolojileri bir üst seviyeye çıkararak üretebileceklerini aktardı.

F-16 savaş uçaklarında kullanılan F-110 motorlarının 29 bin pound güce sahip olduğunu anlatan Akşit, şöyle konuştu:

"MMU için yapılması planlanan motorun üreteceği 35 bin pound güç, 30 bin ila 40 bin beygir arasında bir güç demektir. Tek bir motorla böyle bir güç elde edilecek ki Milli Muharip Uçağı'mızda bu gücü üreten iki motor olacak. İki tane 30 bin ila 40 bin beygir arasında güç üreten motor müthiş bir ivmeyle sizi ittiriyor. Savaş uçağının atak olması lazım. Böyle bir güce ihtiyaç var. Son 7-8 yılda yaptığımız ataklarla biz bunu Türkiye'de yapabileceğimizi biliyoruz."

ESKİŞEHİR - TUSAŞ Motor Sanayii AŞ, Milli Muharip Uçak için motor üretimine talip oldu
ESKİŞEHİR - TUSAŞ Motor Sanayii AŞ, Milli Muharip Uçak için motor üretimine talip oldu
ESKİŞEHİR - TUSAŞ Motor Sanayii AŞ, Milli Muharip Uçak için motor üretimine talip oldu
ESKİŞEHİR - TUSAŞ Motor Sanayii AŞ, Milli Muharip Uçak için motor üretimine talip oldu

YORUMLAR
500
Ayhancan Güven: 'Türkiye'de motor sporlarına ilgi artıyor' Ayhancan Güven: 'Türkiye'de motor sporlarına ilgi artıyor' Motorama Özel Otomobil ve Motor Sporları Fuarı Motorama Özel Otomobil ve Motor Sporları Fuarı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR - TUSAŞ Motor Sanayii AŞ, Milli Muharip Uçak için motor üretimine talip oldu - Son Dakika


Son Dakika
10:49 Bilimsel araştırmaya göre koronavirüs bulaşma olasılığı en düşük olan kan grubu
10:44 ABD'nin Kansas eyaletinde hortum çıktı! Önüne çıkan her şeyi yıktı geçti
10:39 3600 ek gösterge için son toplantı 10 Mayıs'ta yapılacak
10:35 Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da yokluk adası kaldırıldı
10:33 Met Gala'da ünlüler birbirleri ile yarıştı! Gelinlikle gelen bile var
10:31 Rus devlet televizyonundan İngiltere paylaşımı büyük ses getirdi: Rus füzesi Sarmat, İngiltere büyüklüğünde bir alanı yok edebilir
10:29 Evlendikten sonra Hadise ilk kez konuştu: Eşim bana kraliçeler gibi bakıyor
10:27 Vatandaşa nefes aldıracak Hal Yasası'nın detayları ortaya çıktı
10:26 Gizemli hepatit 3 çocuğu daha hayattan kopardı
10:26 Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, canlı yayında düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 11:39:55. #1.12#
SON DAKİKA: ESKİŞEHİR - TUSAŞ Motor Sanayii AŞ, Milli Muharip Uçak için motor üretimine talip oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement