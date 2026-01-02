TUSAŞ'tan İhracat Başarısına Teşekkür

'TÜM ÇALIŞANLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"TUSAŞ'ın iştiraki olan TEI'nin, yeni yılın henüz başında havacılık motoru alanında elde ettiği 2,95 milyar dolarlık ihracat başarısı, motor üretme konusundaki kalite ve kabiliyetlerimizi teyit ediyor. Bu güzel başlangıç, 2026'nın gerek savunma gerekse sivil havacılık alanında atılımlarla dolu bir yıl olacağına inancımızı pekiştirdi. Bu büyük başarı için Savunma Sanayii Başkanlığımıza, TEI mühendislerimize, teknisyenlerimize ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."