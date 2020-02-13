TÜSİAD, KBÜ'lü öğrencilerin projelerinde "iş var" dedi - Son Dakika
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TÜSİAD, KBÜ'lü öğrencilerin projelerinde "iş var" dedi

6 saat önce

Türkiye'nin en kapsamlı erken girişimcilik programı olan "TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var" toplamda 43 üniversiteden 36 ekibin katılımıyla Yeditepe Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

TÜSİAD, KBÜ'lü öğrencilerin projelerinde

Türkiye'nin en kapsamlı erken girişimcilik programı olan "TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var" toplamda 43 üniversiteden 36 ekibin katılımıyla Yeditepe Üniversitesi ev sahipliğinde başladı. Programa en fazla öğrenci göndererek 2019 dönemi girişimcilik bayrağını kazanan Karabük Üniversitesi (KBÜ), 3 ekiple ön elemeyi geçerek ilk 36 proje arasında yer almaya ve 2020 dönemi girişimcilik kampına katılmaya hak kazandı.


Üniversite öğrencilerine yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla; eğitimden iş dünyası ile etkileşime, kuluçkadan rehberliğe kadar geniş bir yelpazede destek sağlayan bir girişimcilik programı olan "TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var!" girişimcilik programı, bu yıl Türkiye'deki üniversitelerden toplam 183 başvuru aldı. 2020 dönemi girişimcilik programına Karabük Üniversitesi Tıp Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden oluşan 3 ekip ön elemeyi geçerek ilk 36 proje arasında yer aldı.


"Diabetics Friends" ekibini oluşturan Tıp Mühendisliği Bölümü öğrencileri Ayşenur Mete, İbrahim Telli ve Taleh Binnatov ile Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü öğrencileri Aslıhan Gürler "GlucoExhale" isimli projeleriyle Tip 2 diyabet hastalarına yönelik "nan-invaziv" cihazı ile yarışmada yer aldı.


"Drowsiness Fighters" isimli ekibi oluşturan Tıp Mühendisliği Bölümü öğrencileri Halid Tuğti, Mahmoud Naes ve Murat Yılmaz, "StayAwake" projeleriyle uyuşukluktan kaynaklanan kötü ve istenmeyen sonuçlara sebebiyet veren durumları azaltmayı hedefliyor.


Üçüncü olarak kampa katılmaya hak kazanan ekibin başında olan Biyomedikal Mühendisliği Bölüm öğrencisi Aslı Avcı ise "Nevuscode" isimli projesiyle insan vücudunda bulunan kanserli ben hücrelerini tespit eden portatif bir biyomedikal sistemiyle kampa katıldı.


Programda öğrenciler; temel girişimcilik eğitimiyle girişimcilikle ilgili temel konular üzerine eğitim alacak. Eğitimde öğrenciler atölyeler, yatırımcı sunumuna yönelik eğitim, TÜSİAD üyeleriyle iş geliştirme fırsatı ve kampın son günü yapacakları proje sunumları ile 2,5 ay, 12 TÜSİAD üyesinden birisinin rehberliğinde iş fikirlerini geliştirme fırsatı yakalamak için çalışacak. Girişimcilik kültürünü tüm Türkiye'de yayan kamp, sürdürülebilirlik bakış açısıyla, sosyal ve çevresel problemleri birer iş fırsatına çevirebilen girişimci liderler yetiştirmeyi amaçlıyor. - KARABÜK

Karabük, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:06 Kaynak: İHA
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