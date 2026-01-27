Tuzla'da Hurdalıkta Yangın

İstanbul Tuzla'da hurdalık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Tepeören Mahallesi, Kirazlı Caddesi'nde hurda malzemelerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
