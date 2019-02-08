Son Dakika Haberleri: Tyb Erzurum Şubesi'nin "Gençler, Şairleriyle Buluşuyor" Projesi Tortum'dan Başladı

Tyb Erzurum Şubesi'nin "Gençler, Şairleriyle Buluşuyor" Projesi Tortum'dan Başladı

47 dakika önce

TYB Erzurum Şubesi tarafından hazırlanan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul edilen "Gençler, Şairleriyle Buluşuyor" projesinin ilk ayağı Tortum'da gerçekleştirildiTürkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi 15 yıldır Erzurum'da;

Tyb Erzurum Şubesi'nin
TYB Erzurum Şubesi tarafından hazırlanan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul edilen "Gençler, Şairleriyle Buluşuyor" projesinin ilk ayağı Tortum'da gerçekleştirildi

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi 15 yıldır Erzurum'da; imza günleri, konferanslar, kültür yayınları, paneller, sempozyumlar, şiir şölenleri, tarih, kültür, edebiyat sohbetleri, kitap yayınları ve Hüma Sanat Edebiyat Dergisi'ni yayınlamıştı.

TYB Erzurum Şubesi tarafından hazırlanan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul edilen "Gençler, Şairleriyle Buluşuyor" projesiyle ilçelerdeki gençlere ulaşmayı hedefleyen TYB Erzurum Şubesi proje kapsamında Tortum'da Şehit Mücahit Daşdan Anadolu Lisesi ve Şehit Ahmet Aktepe Lisesinde öğrenciler ve ilçe gençleri ile buluştu.

Programın sabah bölümünde Şehit Mücahit Daşdan Anadolu Lisesi'nde yazar Prof.Dr. H. Ömer Özden öğrencilerle sohbet etti ve kitaplarını imzaladı.

Öğleden sonra Şehit Ahmet Aktepe Lisesi'nde öğrenciler ve ilçe gençleri ile buluşan şair ve yazarlar TRT Erzurum Radyosu Sunucusu Ömer Ergedik'in sunumları ile TYB Erzurum Şubesi Gençlik Birimi üyeleri ve şairlerin okudukları şiirleri dinlediler.

Proje Koordinatörü Yusuf Kotan yaptığı açış konuşmasında projenin amacını anlattı ve TYB hakkında bilgi verdi.

TYB Erzurum Şube Başkanı M.Hanefi İspirli'de gösterdikleri ilgi ve misafirperverliklerinden dolayı Tortum Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Özen'e teşekkür etti.

Muhammet Tahir Can, Fatma Nur Tiryaki, İslam İspirli, Feride Nurşen Çiftçi, Merve Karatepe, M.İkbal Çiftçi, Sevda Cömert ve Zeliha Tanbağa Türk Edebiyatına mal olmuş şairlerin şiirlerini seslendirdiler.

Şair Ali Köseoğlu ve İsmail Bingöl'ün kendi şiirlerini seslendirdikleri programa Belediye Başkanı Hasan Çakmak ve ilçe daire müdürleri de katıldı.

Proje kapsamında öğrenci ve gençlere kitap, üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı baskılı bloknot ve kalem dağıtıldı.

Plaket takdimi ve fotoğraf çekilmesinin ardından program sona erdi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:16 Kaynak: İHA

Tortum, Güncel
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