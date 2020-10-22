U14 ve U17 Epe Açık Turnuvası Sivas'ta yapılacak

Türkiye Eskrim Federasyonundan (TEF), U14 ve U17 (14 ve 17 yaş altı) Epe Açık Turnuvasının Sivas'ta yapılacağı bildirildi.

TEF'ten yapılan yazılı açıklamada, federasyonun 2020-2021 yılı faaliyet programında yer alan U14 ve U17 Epe Açık Turnuvasının 23-25 Ekim tarihlerinde İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonunda gerçekleştirileceği belirtildi.

Buna göre, U-17 kategorisindeki sporcular yarın, U-14 kategorisindekiler ise 25 Ekim pazar günü karşılaşacak.