Üç gün önce evinden ayrılan Selin'den haber alınamıyor - Son Dakika

Bilecik'te bir valiz eşyasıyla 3 gün önce evden ayrılan 21 yaşındaki kızdan hala haber alınamıyor.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi Okullar Mevkiinde oturan 21 yaşındaki Selin Baykal, 3 gün önce sabaha karşı 06: 00 gibi topladığı ve içinde özel eşyaları bulunan bir valizle evden çıktı. Sabah uyanan ailesi Selin'i odasında bulamayınca cep telefonundan aradı. Cep telefonunu açmayınca aile hemen polise giderek kayıp ihbarında bulundu. 21 yaşında genç kızı 3 gündür arama çalışmaları devam ederken, ailesi gözü yaşlı kızlarını ve kardeşlerini gelmesini bekliyor. - BİLECİK