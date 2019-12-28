Uçak ambulans 2 hasta için havalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uçak ambulans 2 hasta için havalandı - Son Dakika

Uçak ambulans 2 hasta için havalandı

6 saat önce

Kayseri'de akciğer hastası ile kalp rahatsızlığı bulunan down sendromlu çocuk, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Kayseri'de akciğer hastası ile kalp rahatsızlığı bulunan down sendromlu çocuk, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören ve solunum yolu rahatsızlığı bulunan 46 yaşındaki Figen Özdemir'in, akciğerine pıhtı atması nedeniyle İstanbul'a sevki kararlaştırıldı.

Aynı hastanede yatan, doğuştan kalbinden rahatsız olan down sendromlu Kerim Kodalak'ın da kalbine pil takılması amacıyla İstanbul'a sevkine karar verildi.

İki hasta, Kayseri Şehir Hastanesi'nden ambulansla getirildikleri Kayseri Havalimanı'ndan ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde görevli Dr. Mevlüde Ceran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastaların uzun yola dayanamayacakları için bu şekilde nakledildiğini belirterek, ambulans uçağın bu tür hastalar için önemli olduğunu vurguladı.

Uçak ambulans 2 hasta için havalandı

Şehir Hastanesi, İstanbul, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 06:17 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Çatalca ve Silivri beyaza büründü
Bakan Kurum, Boğaz'daki gemi kazasını örnek gösterip Kanal İstanbul açıklaması yaptı Ekrem İmamoğlu'ndan yerli otomobile bir destek daha: İBB araçlarını oradan alır İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı

Son Dakika Haberleri
00:16 Libya'da UMH'den BMGK'ye "Hafter karşısında acziyet" eleştirisi - Son Dakika
00:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti - Son Dakika
00:02 Sağlık personeli taşıyan "uçan kale" Mogadişu'daki yaralılar için havalandı - Son Dakika
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 29 Aralık 2019 - Son Dakika
23:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü - Son Dakika
23:44 İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı - Son Dakika
23:21 Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 00:31:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uçak ambulans 2 hasta için havalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]