UEFA'dan organizasyon güncellemesi - Son Dakika
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UEFA'dan organizasyon güncellemesi

6 saat önce

UEFA, kendisine bağlı olan organizasyonlardaki son değişikleri paylaştı.

UEFA'dan organizasyon güncellemesi, System.String[]

UEFA, kendisine bağlı olan organizasyonlardaki son değişikleri paylaştı. EURO 2020'ye katılacak son ülkelerin belirleneceği Play-Off maçları için yeni tarihler incelenirken, bu durumdan dolayı Uluslar Ligi maçları için de yeni tarih planlaması gerçekleştirilecek.


UEFA'nın resmi internet sitesinden açıklanan planlamalarda bazı organizasyonlar ertelenirken, bazıları ise iptal edildi. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarıyla ilgili karar 27 Mayıs'ta alınacak. UEFA'nın gerçekleştirdiği organizasyonlardaki son güncellemeler şu şekilde:


UEFA Şampiyonlar Ligi maçları yeniden planlanacak. İstanbul'da oynanacak olan ve ertelenen final maçı için yeni planlama yapılacak.


UEFA Avrupa Ligi maçları yeniden planlanacak. Polonya Gdansk'ta oynanacak olan ve ertelenen final maçı için yeni planlama yapılacak.


UEFA Süper Kupa Finali; Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi Finali'nin tarihi doğrultusunda belirlenecek.


UEFA EURO 2020 Play-Off maçları ertelendi, yeni tarihler belirlenecek.


UEFA EURO 2020 Avrupa Şampiyonası, 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihinde oynanacak.


Mart-Haziran ayları arasında yapılacak olan hazırlık maçları ertelendi.


UEFA Uluslar Ligi maç tarihleri, EURO 2020 Play-Off maçlarının yeniden planlanması nedeniyle inceleniyor.


21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri ertelendi, yeni tarihler inceleniyor.


Macaristan ve Slovenya'da yapılacak olan 21 Yaş Altı Avrupa Futbol şampiyonası Finalleri'nin son durumu, 27 Mayıs'taki toplantıda belli olacak.


19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur ertelendi. Yeni tarihler inceleniyor.


Kuzey İrlanda'da yapılacak olan 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Finalleri ertelendi. Yeni tarihler inceleniyor.


17 Yaş Alta Avrupa Şampiyonası Elit Tur iptal edildi.


Estonya'da yapılacak olan 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Finalleri iptal edildi.


UEFA Bölgeler Kupası ertelendi, yeni tarihler inceleniyor.


2021'de İngiltere'de yapılması planlanan Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 6-31 Temmuz 2022 tarihine ertelendi.


UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçları ertelendi. Viyana'da oynanması planlanan final maçı için yeni tarih belirlenecek.


UEFA Gençlik Ligi Son 16 Turu ertelendi. Nyon'daki finaller için yeni tarih incelemesi yapılıyor.


UEFA Futsal EURO 2022 Elemeleri ertelendi, yeni tarihler belirlenecek. Hollanda'da gerçekleşecek olan finallerin 19 Ocak-6 Şubat 2022 tarihinde oynanması planlanıyor.


2020 FIFA Futsal Dünya Kupası Play-Off Elemeleri ertelendi. Yeni tarihler inceleniyor.


Minsk'te yapılması planlanan UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi Finalleri ertelendi. Yeni tarih planlaması yapılacak. - İSTANBUL

Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 12:19 Kaynak: İHA

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