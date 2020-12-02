Başakşehir, sahasında karşılaştığı Alman ekibi RB Leipzig'e 4-3 mağlup oldu - Son Dakika

Başakşehir, sahasında karşılaştığı Alman ekibi RB Leipzig'e 4-3 mağlup oldu

02.12.2020 22:57
Başakşehir, sahasında karşılaştığı Alman ekibi RB Leipzig'e 4-3 mağlup oldu, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. hafta maçında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Alman ekibi RB Leipzig'e 4-3 mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. hafta maçında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Alman ekibi RB Leipzig'e 4-3 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada sağ kanattan gelişen RB Leipzig atağında Mukiele'nin pasında Forsberg'in penaltı noktası üzerinde şutu yandan auta çıktı.

4. dakikada Forsberg'in kullandığı korner atışında Mukiele'nin kafa vuruşunu kaleci Mert tekrar kornere gönderdi.

13. dakikada Fosrberg'in kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içine gelen topa Poulsen gelişine vurdu. Ancak kaleci Mert gole izin vermedi. Dönen topu Başakşehir savunması uzaklaştırdı.

15. dakikada Gulbrandsen, RB Leipzig savunmasına yaptığı baskı sonucu topu kaparak pasını İrfan Can'a çıkardı. Bu futbolcunun sert şutu ise üstten auta çıktı.

26. dakikada Sabitzer'in ceza sahası dışından çektiği sert şut, önce Skrtel'e ardından da Poulsen'e çarparak kaleci Mert'i yanılttı ve ağlara gitti. 0-1

37. dakikada Visca'dan pası alan Rafael'in sağa kanattan topu ceza alanı içine ortaladı. Topu önce kontrol eden Demba Ba'nın ardından yaptığı vuruşu kaleci Gulacsi kornere çeldi.

43. dakikada Forsberg'in yerden pasında ceza alanı içinde topla buluşan Mukiele'nin şutu kaleci Mert'in sağından filelerle buluştu. 0-2

45+3. dakikada Visca'nın paslaşarak kullandığı korner atışında İrfan Can'ın ceza yayı üzerinden çektiği sert şutta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

55. dakikada Chadli'nin sağ kanattan yerden gönderdiği topta arka direkte buluşan Visca'nın, müsait pozisyonda yaptığı vuruş üstten auta çıktı.

61.dakikada Olmo'nun sağ kanattan yerden gönderdiği kestiği topa altıpas içinde Forsberg vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

66. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Olmo, Ponck'tan sıyrılarak şutunu çekti ve topu filelere gönderdi. 1-3

72. dakikada Demba Ba'dan pası alan İrfan Can'ın ceza sahası dışından yaptığı sert plase şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-3

79. dakikada Poulsen'in ceza sahasına çevirdiği top önce Başakşehir savunmasına ardından da direğe çarpıp oyun alına döndü.

86. dakikada Başakşehir'in kazandığı serbest vuruşta İrfan Can'ın vuruşu filelerle buluştu. 3-3

90+2. dakikada Sabitzer'in pasında Sörloth'un ceza sahası yayı üzerinden yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-4

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Del Cerro Grande xx, Juan Yuste xx, Roberto Alonso xx

Medipol Başakşehir: Mert xx, Rafael x, Ponck xx, Skrtel x (Epureanu dk. 46 ), Bolingoli x (Chadli dk. 36 xx), Berkay Özcan x (Mahmut Tekdemir dk. 46), İrfan Can xxxx, Deniz Türüç xxx, Visca xx (Giuliano dk. 65 x), Gulbrandsen x (Crivelli dk. 83 ?), Demba Ba xx

Yedekler: Volkan, Ahmet Kıvanç, Hasan Ali, Mehmet Topal, Aleksic, Emre Kaplan, Enes Karakuş

Teknik Direktör: Okan Buruk

RB Leipzig: Gulacsi xx, Mukiele xxx, Upamecano xxx, Konate xxx, Angelino xx, Kampl xx (Tyler Adams dk. 46 ), Sabitzer xxx, Haidara xx (Orban dk. 90+4 ?), Forsberg xxx (Alexander Sörloth dk. 65 xx), Dani Olmo xxx (Justin Kluviert dk. 88 ?), Yussuf Poulsen xxx

Yedekler: Tschauner, Josep Martinez, Samardzic, Halstenberg, Borkowski, Eric Martel, Joscha Wosz

Teknik Direktör: Julian Nagelsmann

Goller: İrfan Can Kahveci (dk. 45+3, dk. 73 ve dk. 83) (Başakşehir), Poulsen (dk. 26), Mukiele (dk. 43) Olmo (dk. 66) Sörloth (dk. 90+2) (RB Leipzig)

Sarı kartlar: Skrtel, Rafael, Deniz Türüç, Mahmut Tekdemir (Başakşehir), Upamecano, Olmo (RB Leipzig)

(İHA)

Başakşehir, sahasında karşılaştığı Alman ekibi RB Leipzig'e 4-3 mağlup oldu
Başakşehir, sahasında karşılaştığı Alman ekibi RB Leipzig'e 4-3 mağlup oldu
Başakşehir, sahasında karşılaştığı Alman ekibi RB Leipzig'e 4-3 mağlup oldu
Başakşehir, sahasında karşılaştığı Alman ekibi RB Leipzig'e 4-3 mağlup oldu
Başakşehir, sahasında karşılaştığı Alman ekibi RB Leipzig'e 4-3 mağlup oldu
Başakşehir, sahasında karşılaştığı Alman ekibi RB Leipzig'e 4-3 mağlup oldu
Başakşehir, sahasında karşılaştığı Alman ekibi RB Leipzig'e 4-3 mağlup oldu
Başakşehir, sahasında karşılaştığı Alman ekibi RB Leipzig'e 4-3 mağlup oldu
Başakşehir, sahasında karşılaştığı Alman ekibi RB Leipzig'e 4-3 mağlup oldu
Başakşehir, sahasında karşılaştığı Alman ekibi RB Leipzig'e 4-3 mağlup oldu
Başakşehir, sahasında karşılaştığı Alman ekibi RB Leipzig'e 4-3 mağlup oldu
Başakşehir, sahasında karşılaştığı Alman ekibi RB Leipzig'e 4-3 mağlup oldu
Başakşehir, sahasında karşılaştığı Alman ekibi RB Leipzig'e 4-3 mağlup oldu
Başakşehir, sahasında karşılaştığı Alman ekibi RB Leipzig'e 4-3 mağlup oldu
Başakşehir, sahasında karşılaştığı Alman ekibi RB Leipzig'e 4-3 mağlup oldu
Başakşehir, sahasında karşılaştığı Alman ekibi RB Leipzig'e 4-3 mağlup oldu
Başakşehir, sahasında karşılaştığı Alman ekibi RB Leipzig'e 4-3 mağlup oldu
Başakşehir, sahasında karşılaştığı Alman ekibi RB Leipzig'e 4-3 mağlup oldu
Başakşehir, sahasında karşılaştığı Alman ekibi RB Leipzig'e 4-3 mağlup oldu
Başakşehir, sahasında karşılaştığı Alman ekibi RB Leipzig'e 4-3 mağlup oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi, Başakşehir, İrfan Can, Leipzig, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başakşehir, sahasında karşılaştığı Alman ekibi RB Leipzig'e 4-3 mağlup oldu - Son Dakika Spor


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