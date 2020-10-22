Ukrayna cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı - Son Dakika

Ukrayna cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı

22.10.2020 11:49

Ukrayna cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı "Benimle birlikte olmak mı istersin yoksa ölmek mi?" Ukrayna'da üniversite öğrencisi 2 genç kızın öldürülmesine ilişkin Hüsnü Can Çökmez hakkında verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

Ukrayna cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı

"Benimle birlikte olmak mı istersin yoksa ölmek mi?"

İSTANBUL - Ukrayna'da üniversite öğrencisi 2 genç kızın öldürülmesine ilişkin Hüsnü Can Çökmez hakkında verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Sanığın Buket Yıldız'a kendisiyle birlikte olmayı mı yoksa ölmeyi tercih edeceğini sorduğunun anlatıldığı kararda, sanığın Ukrayna'ya giderken maktulü öldürmeye karar verdiği belirtildi.

Ukrayna'nın Harkov kentinde 31 Aralık 2018 tarihinde üniversite öğrencileri Buket Yıldızve Zeynep Hüsünbeyi'niöldüren tutuklu sanık Hüsnü Can Çökmez(21), "tasarlayarak kasten öldürme" ve "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı.

Yargılamayı yapan Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi davaya ilişkin gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçeli kararda, maktul Buket Yıldız ile sanık Hüsnü Can Çökmez'in duygusal arkadaşlık yaşadığı, daha sonra Buket'in üniversite eğitimi almak için Ukrayna'ya yerleştiği, 2018 yılında tarafların ayrılmasına rağmen sanığın Buket ile tekrar birlikte olmak için irtibat kurmaya çalıştığı ancak Buket'in kabul etmediği anlatıldı.

Bunun üzerine Ukrayna'ya giden sanığın 31 Aralık 2018 tarihinde maktullerin birlikte yaşadığı evlerine gittiği, burada Buket Yıldız ile sanık arasında tartışma çıktığı, sanığın maktule kendisiyle birlikte olmayı mı yoksa ölmeyi tercih edeceğini sorduğunda maktul Buket Yıldız'ın kendisiyle birlikte olmaktansa ölmeyi tercih edeceğini söylediği kaydedildi. Daha sonra sanığın evde bulunan bıçakla Buket Yıldız'ın boğazını keserek öldürdüğü, sonrasında evin giriş kapısının yakınında bulunan Zeynep Hüsünbeyi'ni de boğazını keserek öldürdüğü anlatıldı. Cinayetin ardından sanığın Buket'e ait cep telefonu, 2 adet dizüstü bilgisayar ile tableti valizine koyarak olay yerinden ayrıldığı ve uçakla ülkeye geri döndüğü belirtildi. Sanığın alınan ifadesinde eylemleri genel hatlarıyla kabul ettiği, evdeki eşyaları da hırsızlık süsü vermek için aldığını belirttiği kaydedildi.

15 gün boyunca havalimanında vakit geçirmiş

Gerekçeli kararda, Hüsnü Can Çökmez'in olaydan yaklaşık 15 gün önce eski kız arkadaşı Buket Yıldız'ın öğrenci olduğu Ukrayna'ya giderek olay gününe kadar havalimanında vakit geçirdiği, sanığın Buket'in başka bir şahısla görüştüğünü biliyor olması, daha önce de Buket ile barışmak istemesine rağmen kabul görülmemiş olması değerlendirildiğinde sanığın Ukrayna'ya gitmesinin başka bir sebebinin bulunmadığı belirtildi.

"Benimle birlikte olmak mı istersin yoksa ölmek mi?"

Sanık Çökmez'in Buket Yıldız'a kendisi ile birlikte olmayı mı yoksa ölmeyi seçeceğini sorduğu, Ukrayna'ya giderken maktulü öldürmeye karar vermiş olduğu ve 'kasten öldürme' suçunu bir planın icrası çerçevesinde tasarlayarak işlediği kaydedildi.

"Suç işlemeye meyilli bir kişiliğe sahip"

Sanığın Buket'in öldürdükten sonra evde yaklaşık 25 dakika kadar bulunmaya devam ettiği, laptop, telefon ve valizi alma eylemlerinin 25 dakikadan çok daha kısa süreceği, Buket'in telefonunu aldıktan sonra ailesi ile yaptığı görüşmelerde olayın ortaya çıkmasını engellemeye çalışmış olduğu anlatıldı. Suçu gizlemek için Buket'in ev arkadaşı Zeynep'i bekleyerek öldürdüğü kaydedildi. Sanığın suçu işleme şekli, kişilik özellikleri, sosyal ilişkileri itibariyle suç işlemeye meyilli bir kişiliğe sahip olması nedeniyle lehine indirim hükümlerin uygulanmadığı vurgulandı.

Ukrayna cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı
Ukrayna cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı
Ukrayna cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı
Ukrayna cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı

Ağırlaştırılmış Müebbet, Üniversite, Ukrayna, Karar, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Memurun fazla mesai ücretine zam! İşte önümüzdeki yıl saat başı verilecek ücret Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu Son Dakika! Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü, ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi "Azeri askerleri öldürdük" haberini Serdar Ortaç fotoğrafıyla servis ettiler Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ilk bebekleri dünyaya geldi ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı Tuba Ünsal'ın ekonomik alışverişi! Çocuklarına 10 TL'den tişört, 80 TL'den ayakkabı aldı
F.Bahçe'den ayrılan Garry Rodrigues, G.Saray'a dönmek istiyor F.Bahçe'den ayrılan Garry Rodrigues, G.Saray'a dönmek istiyor         
12:01
Buse Terim, kendisine küfürlü mesaj gönderen kişiye hapis istemiyle dava açtı Buse Terim, kendisine küfürlü mesaj gönderen kişiye hapis istemiyle dava açtı         
11:49
Aytemiz Alanyaspor, gösterdiği performansla Süper Lig'i kasıp kavuruyor Aytemiz Alanyaspor, gösterdiği performansla Süper Lig'i kasıp kavuruyor         
11:17
Bakan Selçuk, Bakan Selçuk, "Maske kalksın" mesajlarına tepki gösterdi: Bu artık bir rica değil         
11:12
Hemen hemen hepimizde var! Telefon israfı milli serveti eritiyor Hemen hemen hepimizde var! Telefon israfı milli serveti eritiyor         
11:04
Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi         
10:43
TSK, yerli ve milli silahları ilk kez kullandı! Yapılan atışlar, Azerbaycanlı kardeşlerimize ithaf edildi TSK, yerli ve milli silahları ilk kez kullandı! Yapılan atışlar, Azerbaycanlı kardeşlerimize ithaf edildi         
10:33
7 yaşındaki kızın bileğine demir kapı parmaklıkları saplandı 7 yaşındaki kızın bileğine demir kapı parmaklıkları saplandı         
10:10
Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı         
09:35
28'nci kez doğum yapacak! Bu aile her şeyini 'Devlet'e borçlu 28'nci kez doğum yapacak! Bu aile her şeyini 'Devlet'e borçlu         
09:25
Yargıtay, göz hakkı diye bir bahçeden karpuz koparan baba ve oğlun hırsızlık yaptığına hükmetti Yargıtay, göz hakkı diye bir bahçeden karpuz koparan baba ve oğlun hırsızlık yaptığına hükmetti         
09:15
Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı         
09:03
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Eşini aldatan adamın sözleri Twitter'da tepki çekti Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Eşini aldatan adamın sözleri Twitter'da tepki çekti         
07:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
04:09
Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti         
22:01
Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi         
20:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret         
16:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 12:50:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ukrayna cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei