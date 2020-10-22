Ukrayna cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı - Son Dakika

Ukrayna cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı

"Benimle birlikte olmak mı istersin yoksa ölmek mi?"

İSTANBUL - Ukrayna'da üniversite öğrencisi 2 genç kızın öldürülmesine ilişkin Hüsnü Can Çökmez hakkında verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Sanığın Buket Yıldız'a kendisiyle birlikte olmayı mı yoksa ölmeyi tercih edeceğini sorduğunun anlatıldığı kararda, sanığın Ukrayna'ya giderken maktulü öldürmeye karar verdiği belirtildi.

Ukrayna'nın Harkov kentinde 31 Aralık 2018 tarihinde üniversite öğrencileri Buket Yıldızve Zeynep Hüsünbeyi'niöldüren tutuklu sanık Hüsnü Can Çökmez(21), "tasarlayarak kasten öldürme" ve "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı.

Yargılamayı yapan Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi davaya ilişkin gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçeli kararda, maktul Buket Yıldız ile sanık Hüsnü Can Çökmez'in duygusal arkadaşlık yaşadığı, daha sonra Buket'in üniversite eğitimi almak için Ukrayna'ya yerleştiği, 2018 yılında tarafların ayrılmasına rağmen sanığın Buket ile tekrar birlikte olmak için irtibat kurmaya çalıştığı ancak Buket'in kabul etmediği anlatıldı.

Bunun üzerine Ukrayna'ya giden sanığın 31 Aralık 2018 tarihinde maktullerin birlikte yaşadığı evlerine gittiği, burada Buket Yıldız ile sanık arasında tartışma çıktığı, sanığın maktule kendisiyle birlikte olmayı mı yoksa ölmeyi tercih edeceğini sorduğunda maktul Buket Yıldız'ın kendisiyle birlikte olmaktansa ölmeyi tercih edeceğini söylediği kaydedildi. Daha sonra sanığın evde bulunan bıçakla Buket Yıldız'ın boğazını keserek öldürdüğü, sonrasında evin giriş kapısının yakınında bulunan Zeynep Hüsünbeyi'ni de boğazını keserek öldürdüğü anlatıldı. Cinayetin ardından sanığın Buket'e ait cep telefonu, 2 adet dizüstü bilgisayar ile tableti valizine koyarak olay yerinden ayrıldığı ve uçakla ülkeye geri döndüğü belirtildi. Sanığın alınan ifadesinde eylemleri genel hatlarıyla kabul ettiği, evdeki eşyaları da hırsızlık süsü vermek için aldığını belirttiği kaydedildi.

15 gün boyunca havalimanında vakit geçirmiş

Gerekçeli kararda, Hüsnü Can Çökmez'in olaydan yaklaşık 15 gün önce eski kız arkadaşı Buket Yıldız'ın öğrenci olduğu Ukrayna'ya giderek olay gününe kadar havalimanında vakit geçirdiği, sanığın Buket'in başka bir şahısla görüştüğünü biliyor olması, daha önce de Buket ile barışmak istemesine rağmen kabul görülmemiş olması değerlendirildiğinde sanığın Ukrayna'ya gitmesinin başka bir sebebinin bulunmadığı belirtildi.

"Benimle birlikte olmak mı istersin yoksa ölmek mi?"

Sanık Çökmez'in Buket Yıldız'a kendisi ile birlikte olmayı mı yoksa ölmeyi seçeceğini sorduğu, Ukrayna'ya giderken maktulü öldürmeye karar vermiş olduğu ve 'kasten öldürme' suçunu bir planın icrası çerçevesinde tasarlayarak işlediği kaydedildi.

"Suç işlemeye meyilli bir kişiliğe sahip"

Sanığın Buket'in öldürdükten sonra evde yaklaşık 25 dakika kadar bulunmaya devam ettiği, laptop, telefon ve valizi alma eylemlerinin 25 dakikadan çok daha kısa süreceği, Buket'in telefonunu aldıktan sonra ailesi ile yaptığı görüşmelerde olayın ortaya çıkmasını engellemeye çalışmış olduğu anlatıldı. Suçu gizlemek için Buket'in ev arkadaşı Zeynep'i bekleyerek öldürdüğü kaydedildi. Sanığın suçu işleme şekli, kişilik özellikleri, sosyal ilişkileri itibariyle suç işlemeye meyilli bir kişiliğe sahip olması nedeniyle lehine indirim hükümlerin uygulanmadığı vurgulandı.