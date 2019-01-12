Ukrayna'da Öldürülen Zeynep İzmir'de Defnedildi
36 dakika önce
Ukrayna'nın Harkov kentinde arkadaşı Buket Yıldız ile birlikte öldürülen üniversite öğrencisi Zeynep Hüsünbeyi memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.
Ukrayna
'nın Harkov kentinde arkadaşı Buket Yıldız ile birlikte öldürülen üniversite öğrencisi Zeynep Hüsünbeyi memleketi İzmir
'de son yolculuğuna uğurlandı. Ukrayna'da tıp okuyan Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi (20), bir hafta önce yaşadıkları evde öldürüldü. Hüsnü Can Ç., Türk kızlarını öldürdüğü gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Zeynep memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Zeynep Hüsünbeyi için İzmir'in Karabağlar
ilçesinde bulunan Kavaklıpınar Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Ailesi ve sevenleri, genç kızı gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı. Genç
kızın cenaze namazında acılı baba Yurdal Hüsünbeyi, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi.
(Sinan Yeniçeri - Ali Gözeten/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:11 Kaynak: İHA
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