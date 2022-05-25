Ukrayna'da savaştan etkilenen hayvanlar yeni sahiplerine kavuşuyor - Son Dakika
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Ukrayna'da savaştan etkilenen hayvanlar yeni sahiplerine kavuşuyor

25.05.2022 16:50

Hayvan barınağından detaylar Barınakta rehabilite edilen hayvanlar Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından etkilenen hayvanlar, Kiev'deki hayvan barınağında özenle rehabilite ediliyor.

Hayvan barınağından detaylar

Barınakta rehabilite edilen hayvanlar Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından etkilenen hayvanlar, Kiev'deki hayvan barınağında özenle rehabilite ediliyor. Savaşın yoğun yaşandığı Buça, Irpin, Makarov ve Borodyanka'daki çatışmaların ve hava saldırılarının ardından sahipsiz kalan 19 köpek ve 14 kediye evlerini açmak isteyen vatandaşlar, barınakta aldıkları bakım ve beslenme konularındaki eğitimden sonra diledikleri hayvanı sahipleniyor. Şimdiye kadar 85 kedi ve köpek bu merkez aracılığıyla yeni evlerine kavuştu.

Ukrayna'da savaştan etkilenen hayvanlar yeni sahiplerine kavuşuyor
Ukrayna'da savaştan etkilenen hayvanlar yeni sahiplerine kavuşuyor
Ukrayna'da savaştan etkilenen hayvanlar yeni sahiplerine kavuşuyor
Ukrayna'da savaştan etkilenen hayvanlar yeni sahiplerine kavuşuyor

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Ukrayna'da vurulan Rus tankları ve askeri malzemeler kent meydanında sergileniyor Ukrayna'da vurulan Rus tankları ve askeri malzemeler kent meydanında sergileniyor Rus saldırılarına hedef olan Ukrayna'nın yerleşim birimlerinde elektrik tesisatçıları görevde Rus saldırılarına hedef olan Ukrayna'nın yerleşim birimlerinde elektrik tesisatçıları görevde
Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Köpek, Kiev, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'da savaştan etkilenen hayvanlar yeni sahiplerine kavuşuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'da savaştan etkilenen hayvanlar yeni sahiplerine kavuşuyor - Son Dakika
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