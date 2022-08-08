Ukrayna'dan Mardin'e gelin gelip Müslüman olan Alina, 'Amine' ismini aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'dan Mardin'e gelin gelip Müslüman olan Alina, 'Amine' ismini aldı

08.08.2022 21:20
Ukrayna'dan Mardin'e gelin gelip Müslüman olan Alina, 'Amine' ismini aldı

UKRAYNA'da tanıştığı Mardinli Mahsum Koçak (46) ile evlenmeye karar veren Ukrayna vatandaşı Alina Kolos (32) için ihtida töreni düzenlendi.

UKRAYNA'da tanıştığı Mardinli Mahsum Koçak (46) ile evlenmeye karar veren Ukrayna vatandaşı Alina Kolos (32) için ihtida töreni düzenlendi. Kolos, Müslüman olduktan sonra Amine ismini aldı.

?Ukrayna'da tanıştığı Mahsum Koçak ile geldiği Türkiye'de evlenen Alina Kolos, Müslüman olmaya karar verdi. Mardin Müftülüğüne başvuran Kolos için ihtida töreni düzenlendi. Tören, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in katılımı ile İl Müftülüğü Din Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Dede'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İl Müftüsü Çelik'in telkiniyle Kelime-i Şehadet getirerek İl Müftü yardımcıları Zübeyde Zengin, Musa Çiftçi ve eşinin akrabalarının da şahitliğiyle Müslüman olan ve "Amine" ismini alan Kolos, gözyaşları içerisinde duygulu anlar yaşayarak Müslüman oldu.

'MÜSLÜMAN ARKADAŞIMDAN ETKİLENEREK İSLAM'I SEÇTİM'Kolos, hiç kimsenin etkisi veya baskısı olmadan Müslüman bir arkadaşından etkilendiği için İslam'ı seçtiğini söyledi. Kolos, "En büyük arzum sevdiğim eşim ile birlikte mutlu ve huzurlu bir hayat sürdürmek. Doğacak çocuklarımın da Müslüman olarak büyümelerini istiyorum" dedi.

Tören, İl Müftüsü Çelik tarafından Alina Kolos'a verdiği İhtida belgesi, Kur'an-ı Kerim, Aile İlmihali ve Kur'an'dan öğütler kitaplarının takdimiyle son buldu.


YORUMLAR
500
Mardin'e gelin olarak gelen Ukraynalı, Müslüman olup Amine ismini aldı Mardin'e gelin olarak gelen Ukraynalı, Müslüman olup Amine ismini aldı Mardin'e gelin gelen Ukraynalı kadın Müslüman oldu Mardin'e gelin gelen Ukraynalı kadın Müslüman oldu
Kaynak: DHA

Ukrayna, Türkiye, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan Mardin'e gelin gelip Müslüman olan Alina, 'Amine' ismini aldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:08 Yıldız orta saha Lucas Torreira'nın Galatasaray'a maliyeti açıklandı
20:54 Sedat Peker'in kızlarıyla vakit geçirdiği anları eşi Özge Peker paylaştı
20:45 Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor'u ağırlıyor! İlk 11'ler açıklandı
20:45 AK Partili Cemil Yaman'dan dikkat çeken sözler: Kürtçe müzik dinledi diye insanları zindanlara attılar
20:23 Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun mavi bikinisiyle verdiği poz nefes kesti
19:57 Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği Samatta'ya Avrupa'dan talipler var
19:45 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan taklidi sonrası alkış tufanı koptu
19:43 Ukrayna'da Rus suikast ekibi yakalandı! Hedefte Savunma Bakanı ve üst düzey yetkililer vardı
19:28 TFF'den yabancı kuralına yeni düzenleme! 21'e yükseltildi
18:54 AK Parti'den aday adayı olan Mahmut Kahraman, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 21:20:40. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna'dan Mardin'e gelin gelip Müslüman olan Alina, 'Amine' ismini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement