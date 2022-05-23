Ukrayna: Rus ordusu son bir günde 150, şimdiye kadar 29 bin 200 askerini kaybetti - Son Dakika
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Ukrayna: Rus ordusu son bir günde 150, şimdiye kadar 29 bin 200 askerini kaybetti

23.05.2022 13:12
Ukrayna: Rus ordusu son bir günde 150, şimdiye kadar 29 bin 200 askerini kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son bir günde 150, savaşın başlamasından itibaren toplam 29 bin 200 askerini kaybettiğini bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son bir günde 150, savaşın başlamasından itibaren toplam 29 bin 200 askerini kaybettiğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun 24 Şubat-23 Mayıs döneminde verdiği kayıplarına ilişkin bilgiler yer aldı.

Rus ordusunun son bir günde 150 asker, 8 tank ve 25 zırhlı aracını kaybettiği aktarılan açıklamada, savaşın başlamasından itibaren Rus ordusunun toplam 29 bin 200 askerini kaybettiği, Ruslara ait 204 uçak, 170 helikopter, 1293 tank, 3 bin 166 zırhlı araç, 604 top, 201 roketatar ve 93 hava savunma sisteminin imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, Rus güçlerinin 2 bin 206 araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi ile 476 insansız hava aracını da yitirdiği ifade edilerek, Rusların fırlattığı 110 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna: Rus ordusu son bir günde 150, şimdiye kadar 29 bin 200 askerini kaybetti - Son Dakika


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