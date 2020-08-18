Ukraynalı turist boğuldu, onu kurtarmaya çalışan Rus turist boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, akıntıya kapılan Ukraynalı Radzh Aliyev (35) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Aliyev'i kurtarmaya çalışan Rus turist de boğulma tehlikesi geçirirken, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Alanya'nın Kargıcak Mahallesi'ndeki otelin sahilinde meydana geldi. Otelde tatil yapan Ukraynalı Radzh Aliyev, eşi Alina Aliyeva (31) ile otelin sahiline gitti. Denize giren Radzh Aliyev iddiaya göre gelen yüksek bir dalganın çarpmasıyla suda batıp çıkmaya başladı. Aliyev'in çırpındığını gören Rus uyruklu Marsel Gilmutdinov (31) ise yardıma gitti. Gilmutdinov boğulmak üzere olan Aliyev'i çıkarırken kendisi de aknıtıya kapıldı. Çevredekiler tarafından kıyıya çıkarılan Aliyev ve Gilmutdinov için sağlık ekiplerinden yardım istendi.Gelen sağlık ekipleri Radzh Aliyev ve Marsel Gilmutdinov'a müdahale etti. Hayati tehlikesi bulunmayan Gilmutdinov ayakta tedavi edilirken, durumu ağır olan Radzh Aliyev ise Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Radzh Aliyev doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.