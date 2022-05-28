ULAQ vs SALVO: Silahlı insansız deniz aracı özellikleri

Türk şirketler savunma sanayisinde bayrağı bir üst noktaya taşımayı başardı. Öyle ki artık yurt dışındakilerin yanı sıra ülkemizdeki diğer firmalarla da rekabet ortamını oluşturdular. Geçtiğimiz dönemde TUSAŞ ve Baykar arasında gördüğümüz tatlı İHA rekabetine şimdi METEKSAN ve Dearsan eklendi. İşte ULAQ ve SALVO SİDA (silahlı insansız deniz aracı) özellikleri…

SİDA'lar atış testlerini tamamladı

Geçtiğimiz yıllarda basında kendine sıkça yer bulan ULAQ SİDA, ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma ortalığıyla geliştirildi. En büyük rakipleri arasında ise Dearsan üretimi SALVO yer alıyor. Peki bu deniz araçlarının önemi nedir?

İnsansız deniz araçlarının asli görevi karasularımızı güvende tutmak olacak. Tekil ya da sürü halinde hareket edebilen bu araçlar düşman tespiti yapabilecek. Gerekli durumlarda ise müdahalede bulunacak. Bunu da üzerlerinde yer alan gelişmiş sensörler, iletişim teknolojileri ve silah sistemleri ile yapacak.

SOM vs ÇAKIR: Yerli seyir füzesi özellikleri!

Bir kruvazör, fırkateyn veya korvete kıyaslandığında maliyeti oldukça cüzi gelecektir. Tabii yetenekleri arasında da dağlar kadar fark var. Fakat bunu kabaca F-16 ile Bayraktar TB2 kıyaslaması olarak düşünebiliriz. Özellikle bir gemiyi riske atmak istemediğiniz veya korumak istediğiniz anlarda önemi belli olacaktır.

Bahsi geçen iki SİDA da dışarıdan bakıldığında birer sahil güvenlik botu gibi gözüküyor. Fakat tamamen insansız yapıya sahipler. Her ne kadar asli görevi kıyı ve sahil güvenlik ile sınır kontrolü gibi gözükse de aslında harp içerisinde büyük rol oynayacaklar.

Saatte 80-90 km/s hızlara çıkabilen bu araçların menzili 550 kilometreye kadar ulaşıyor. Bu sayede olası hedeflere oldukça hızlı bir şekilde yaklaşıp üzerlerinde bulunan füzeler ile etkisiz hale getirebiliyor. Fakat gerçekçi olması adına şunu belirtelim, CİRİT, ÇAKIR ve UMTAS benzeri platformları kullanabilen bu araçların bir fırkateyn karşısında savaş alanında tek başına hiç şansı yok.

Öte yandan belirttiğimiz gibi önümüzdeki yıllarda sayısının yüzün üzerine çıkması ve sürü halinde kullanım özellikleri sayesinde Ege ve Akdeniz'de büyük işler başarabilir. Olası savaş durumunda öncül birlikler olarak yer alabilir ya da seyir halindeki bir geminin koruma görevini üstlenebilir. Ayrıca yalnızca tahribat gücü olarak düşünmemek gerekiyor. Bu araçlar istihbarat anlamında da oldukça önemli.

ULAQ özellikleri

Boy: 11 m

Sürat: 35 kts – 80 km/s

Menzil: 215 deniz mili

Haberleşme menzili: 200 km

Faydalı yük kapasitesi: 2 bin kg

Silah sistemi: UMTAS, ÇAKIR, L-UMTAS ve Cirit

Diğer: SATCOM

Otonom görev

Su Üstü Harbi

Asimetrik Harp

Sahil Güvenlik Görevleri

Kıyı & Sahil Bölgelerinde Operasyon Kabiliyeti

Uyuşturucu ve Kaçakçılık ile Mücadele

Keşif ve Müdahale

Arama ve Kurtarma operasyonlarına destek

Sınır Kontrolü

HA, SİHA, TİHA ile ortak harekat

Gündüz ve gece görüş sistemleri

SALVO özellikleri

Tam boy: 14.79 m

Genişlik: 3.83 m

Draft: 0.75 m

Maksimum hız: 50 kts – 90 km/s

Seytir siası: 300 deniz mili

Tekne malzemesi: Kompozit

Silah sistemi: ROKETSAN Cirit & L-UMTAS/ 12,7 mm makineli tüfek

Diğer: SATCOM

Otonom görev

Su Üstü Harbi

Asimetrik Harp

Sahil Güvenlik Görevleri

Kıyı & Sahil Bölgelerinde Operasyon Kabiliyeti

Uyuşturucu ve Kaçakçılık ile Mücadele

Keşif ve Müdahale

Arama ve Kurtarma operasyonlarına destek

Sınır Kontrolü

HA, SİHA, TİHA ile ortak harekat

Özellikler güncelleniyor…

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