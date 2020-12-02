Ulaş'ta ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı - Son Dakika

Ulaş'ta ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı
02.12.2020 10:31
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakamlık tarafından 172 aileye kömür yardımı yapıldı.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakamlık tarafından 172 aileye kömür yardımı yapıldı.
Kaymakam Cengiz Nayman AA muhabirine, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından tespit edilen ilçe merkezi ve köylerde ikamet eden ihtiyaç sahibi şehit ve gazi ailelerinin de aralarında bulunduğu 172 aileye 237 ton kömür yardımı yapıldığını söyledi.
Kömür dağıtımının tamamlandığını belirten Nayman, "Vakıf çalışanlarının yoğun çalışmaları neticesinde kömürler kar yağmadan ailelerin evlerine kadar götürülerek teslim edildi. Ek başvuru olduğunda yine değerlendireceğiz." dedi.
Son Dakika Maradona'nın kalbi 500 gram fazla bulununca, incelenmek için cansız bedeninden çıkarıldı MEB'den LGS ve YSK açıklaması: Sınav müfredatında değişiklik söz konusu değil Tuvalete gitmek için uyanan baba oğlunu kanlar içinde buldu Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü Balon balığı avcılığı için bu yıl kuyruk başına 5 lira destek ödemesi yapılacak Murat 124'ünü lüks araçla takas etmedi, torununa miras bırakacak Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Bülent Arınç'tan ilk açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım