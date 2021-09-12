Ulaş'ta kilit parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde gerçekleştirilen üst yapı çalışmaları kapsamında 10 bin metrekare alan parke taşıyla kaplandı.

Ulaş Belediyesince cadde ve sokakların modern yapıya kavuşturulması için 2 ay önce başlatılan kilit parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Yenikarahisar Mahallesi'ndeki çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Turan İlbey, "İlçemizde işçiliğini personelimizin yaptığı kilit parke taşı döşeme çalışmalarında 2 ay içerisinde 10 bin metrekare taş döşedik. İlçede yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarını artırmak, cadde ve sokakları daha modern görünüme kavuşturmak için yürüttüğümüz çalışmaları büyük bir özveriyle sürdürüyoruz." diye konuştu.

İlbey, aynı mahallenin 8 kilometrelik kısmında yakında asfaltlama çalışmalarına başlayacaklarını sözlerine ekledi.