2022 Citroen Berlingo fiyat listesi!

Otomotiv sektörüne özellikle son bir yılda olumsuz bir hava hakim. Gerek tüm dünyayı etkisi altına alan küresel çip krizi, pandemi ve Rusya- Ukrayna savaşı gerekse artan döviz kuru gibi etkenler fiyatların tavan yapmasına neden oldu. 2022 itibariyle artık her ay zam haberleriyle karşılaşıyoruz. Ülkemizde sıkça tercih edilen Citroen de bu akıma katılmak zorunda kaldı ve sevilen modellerine zam yaptı. Peki Ağustos 2022 itibariyle Citroen Berlingo modelinin fiyat etiketleri ne durumda?

Citroen Berlingo fiyat listesi ve özellikleri

Ülkemizde sıklıkla tercih edilen ticarilerden Citroen Berlingo, iki motor seçeneğiyle satışta. 100 HP ve 130 HP 1.5 BlueHDi seçeneklerle gelen aracın 6 ileri manuel ve 8 ileri otomatik şanzıman seçenekleri de mevcut.

Manuel şanzımana sahip 100 HP'lik versiyonda 250 Nm tork, 4,4 litre şehir içi ve 3,9 litre şehir dışı yakıt tüketimi bulunuyor. 130 HP'lik manuel şanzımanla gelen motorda ise 300 Nm tork, 4,7 litre şehir içi ve 4 litre şehir dışı yakıt tüketimi değerleri sürücülerin karşısına çıkıyor.

Zamlar birbiri ardına! Citroen, Ağustos 2022 fiyat listesi

Otomatik şanzımana sahip 130 HP'lik motorda da 300 Nm tork bulunuyor. Aynı zamanda şehir içi 4,4 litre ve şehir dışı 4 litre yakıt tüketiyor.

Ticaride an itibariyle Feel Stil, Shine ve Shine Bold olmak üzere üç donanım paketi mevcut. Feel Still daha çok giriş seviyesi bir paket olarak dikkat çekerken, Shine Bold en dolu paket olarak sürücülerin beğenisine sunuluyor. Günümüzde sektörde sıklıkla tercih edilen sürücü yorgunluk uyarı, kör nokta uyarı, aktif şerit takip ve hız levhası tanıma gibi güvenlik özellikleri de sadece en üst seviye pakette bulunuyor.