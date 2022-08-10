2022 Citroen Berlingo fiyat listesi! - Son Dakika
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2022 Citroen Berlingo fiyat listesi!

10.08.2022 13:02
2022 Citroen Berlingo fiyat listesi!

Ülkemizde sıklıkla tercih edilen ticarilerden Citroen Berlingo modelinin fiyat etiketi Ağustos 2022 itibariyle ne durumda?

Otomotiv sektörüne özellikle son bir yılda olumsuz bir hava hakim. Gerek tüm dünyayı etkisi altına alan küresel çip krizi, pandemi ve Rusya- Ukrayna savaşı gerekse artan döviz kuru gibi etkenler fiyatların tavan yapmasına neden oldu. 2022 itibariyle artık her ay zam haberleriyle karşılaşıyoruz. Ülkemizde sıkça tercih edilen Citroen de bu akıma katılmak zorunda kaldı ve sevilen modellerine zam yaptı. Peki Ağustos 2022 itibariyle Citroen Berlingo modelinin fiyat etiketleri ne durumda?

Citroen Berlingo fiyat listesi ve özellikleri

Ülkemizde sıklıkla tercih edilen ticarilerden Citroen Berlingo, iki motor seçeneğiyle satışta. 100 HP ve 130 HP 1.5 BlueHDi seçeneklerle gelen aracın 6 ileri manuel ve 8 ileri otomatik şanzıman seçenekleri de mevcut.

2022 Citroen Berlingo fiyat listesi!

Manuel şanzımana sahip 100 HP'lik versiyonda 250 Nm tork, 4,4 litre şehir içi ve 3,9 litre şehir dışı yakıt tüketimi bulunuyor. 130 HP'lik manuel şanzımanla gelen motorda ise 300 Nm tork, 4,7 litre şehir içi ve 4 litre şehir dışı yakıt tüketimi değerleri sürücülerin karşısına çıkıyor.

Zamlar birbiri ardına! Citroen, Ağustos 2022 fiyat listesi

Otomatik şanzımana sahip 130 HP'lik motorda da 300 Nm tork bulunuyor. Aynı zamanda şehir içi 4,4 litre ve şehir dışı 4 litre yakıt tüketiyor.

Ticaride an itibariyle Feel Stil, Shine ve Shine Bold olmak üzere üç donanım paketi mevcut. Feel Still daha çok giriş seviyesi bir paket olarak dikkat çekerken, Shine Bold en dolu paket olarak sürücülerin beğenisine sunuluyor. Günümüzde sektörde sıklıkla tercih edilen sürücü yorgunluk uyarı, kör nokta uyarı, aktif şerit takip ve hız levhası tanıma gibi güvenlik özellikleri de sadece en üst seviye pakette bulunuyor.

VersiyonlarDonanımTavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL)Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (TL)1.5 BlueHDi

100 HP – 6 İleri ManuelFeel Stil473.000 TL465.000 TL1.5 BlueHDi

130 HP – 6 İleri ManuelShine485.000 TL477.000 TL1.5 BlueHDi

130 HP – EAT8Feel Stil

Shine

Shine Bold532.500 TL

564.500 TL

569.500 TL524.500 TL

555.500 TL

560.500 TL

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Citroen Berlingo modelinin fiyatları uygun mu? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Citroen, Rusya, HP, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji 2022 Citroen Berlingo fiyat listesi! - Son Dakika

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