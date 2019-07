Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı "Çocuklar İçin Kutadgu Bilig" kitabı çıkardı

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi, Türk kültürünün gençlere tanıtılması amacıyla "Çocuklar İçin Kutadgu Bilig " isimli bir kitap yayımladı.Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi tarafından Kutadgu Bilig'in yazılışının 950'nci yıl dönümü münasebetiyle "Çocuklar İçin Kutadgu Bilig" isimli bir kitap yayımlandı. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş , Türk kültürünün Türk gençliğine tanıtılması için bu tür eserlerin önemli olduğunu söyledi. 11. yüzyılda Karahanlı Uygur Türklerinden Yusuf Has Hacib 'in Doğu Karahanlı hükümdarı Tabgaç Uluğ Buğra Kara Han 'a atfen yazdığı ve takdim ettiği Türkçe Kutadgu Bilig adlı eserin 950'nci yıl dönümü olduğunu ifade eden Ateş, "Türk-İslam tarihi ve kültürü açısından son derece önemli bir eser olan 'Kutadgu Bilig'in Yusuf Has Hacib tarafından yazılışının 950'nci yıl dönümü UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmıştır. UNESCO'nun aldığı bu karar, Türk düşünce dünyasının temel kaynaklarından biri olan Kutadgu Bilig'in edebi ve tarihi bir eser olarak kıymetini ortaya koyması açısından oldukça önemlidir. Ancak Kutadgu Bilig'in ehemmiyeti bizim için UNESCO'nun bu kararının çok ötesindedir" ifadelerini kullandı.Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak Kutadgu Bilig'i Türk gençliğine tanıtmanın öneminden bahseden Ateş, "Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak bu şaheseri Türk gençliğine tanıtmak ve sevdirmek amacıyla bir dizi faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bu faaliyetler içinde son derece önem verdiğimiz çalışmalardan biri olan 'Çocuklar İçin Kutadgu Bilig' isimli eseri nihayet tamamlayarak Türk gençliğinin istifadesine sunmanın kıvancını yaşıyoruz. Zira 950 yıl önce Yusuf Has Hacib tarafından söz dünyasına dökülen ve asırlardan bu yana dilden dile, gönülden gönüle aktarılan hikmet incilerini yeni nesillere aktarmanın çok önemli bir görev olduğuna inanıyoruz" dedi.Kutadgu Bilig'in Türk kültürünün önemli eserlerinden olduğunu söyleyen Ateş, aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'nin de konuşmalarında sık sık yer verdiğini söyledi. Ateş, "Kutadgu Bilig, kültürümüzün bir medeniyet düzeyinde ifade edildiği müstesna eserlerden biri olmakla beraber bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin son derece önem verip konuşmalarında da sık sık kullandığı nadide bir kaynaktır. Malumunuz olduğu üzere Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi olarak Atatürk'ün ülkemizin kurtuluşu için atalarımızın verdiği şanlı mücadeleyi tarihe not düşerek bu aziz vatanın hangi çetin şartlar altında istiklalini elde ettiğini anlattığı Nutuk'un her Türk genci tarafından okunması gerektiği inancıyla yola çıkıp 'Çocuklar İçin Nutuk' isimli kitabımızı yayınlamış ve Türkiye genelindeki teşkilatlarımız vasıtasıyla çocuklarımıza ulaştırmıştık. Önümüzdeki günlerde de üçüncü nüshası bulunarak 13. hikayesi keşfedilen Dede Korkut Hikayeleri'nin değerli çocuklarımızın anlayabileceği bir anlatımla yalınlaştırılmış hali olan 'Çocuklar İçin Dede Korkut' isimli eserimizi yayınlayarak aynı şekilde Türkiye genelinde dağıtımını gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.Kutadgu Bilig'in ardından Türk kültürü için önem arz eden diğer eserleri de Türk gençliğine kazandırmak istediklerini söyleyen Ateş, "Milli şuur ve milli kültürün bayrağı olan bu eserlerin çocuklarımız tarafından okunup anlaşılmasını, geçmişten aldığı ilhamla beslenen sağlam bir geleceğin temellerinin atılması bakımından çok önemli buluyoruz. Bu vesile ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak çocuklarımız için yaptığımız yayınların hız kesmeden devam edeceğinin müjdesini vermekten de kıvanç, mutluluk ve gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA