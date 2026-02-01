Uludağ'da Kayak Keyfi Yoğun Devam Ediyor

TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da sömestirin son gününde de pistler kayakseverlerle doldu. Otellerde konaklayanların yanı sıra günübirlik tatilciler de yarıyıl tatilinin son saatlerini kayak yaparak değerlendiriyor.

Türkiye'nin ilk kayak merkezi Uludağ'da sömestir yoğunluğu, tatilin son gününde de devam ediyor. Otellerdeki doluluk oranının yüzde 80'e ulaştığı zirvede hem otellerde konaklayanlar hem de günübirlik tatilciler, yarıyıl tatilinin son gününde pistlere akın etti. Kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladığı Uludağ'daki pistler sömestirin son günü de doldu. Uludağ'da gece boyu devam eden yağışla birlikte kar kalınlığı 116 santime ulaşırken, hava sıcaklığı en yüksek 8, en düşük ise 2 derece olarak kaydedildi.

'BU KADAR SOĞUK HAVAYA ALIŞKIN DEĞİLİZ'

Adana'dan, Uludağ'a kaymak için geldiğini söyleyen Sedat Macar, "Adana'dan, Uludağ'a kaymaya geldik. Daha önce geldiğimizde kayak yapmıştık şimdi akrabalarımızla geldik. Onlarla kayıyoruz. Bu sefer kürekle kayıyoruz. Adana'dan, Uludağ'a kar görmeye geldik. Bu kadar soğuk havaya alışkın değiliz" dedi.

-Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK-Barış YILMAZ/BURSA,