Uludağ'da Sömestr Yoğunluğu Başladı
Yerel

Uludağ'da Sömestr Yoğunluğu Başladı

Uludağ\'da Sömestr Yoğunluğu Başladı
15.01.2026 09:41
Uludağ'da sömestr tatili öncesi oteller doluluğu yüzde 90'a ulaştı, gece fiyatları 20 bin liradan başlıyor.

Türkiye'nin önemli kış turizmlerinden Uludağ'da sömestr öncesi yoğunluk başladı. 2 haftalık tatil öncesi oteller yüzde 90 doluluk oranına ulaştı. Bir kişinin gecelik maliyeti ise 20 bin liradan başlıyor

Yeni yılla birlikte beyaz örtüsünü kuşanan Uludağ'da yarıyıl tatili öncesi hareketlilik başladı. Zirvede kar kalınlığı 85 santimetrelere kadar ulaşırken hava sıcaklığı ise sıfırın altında eksi 3 derece olarak ölçüldü. Kar yağışını fırsat bilen binlerce yerli ve yabancı turist Uludağ'a akın etti. Kayak takımlarını giyen tatilciler pistlere akın etti. Yağan karın tadını kayak ve snowboard yaparak çıkardı.

Oteller sömestr tatiline hazır

Zirvede oteller sömestr tatili için hazırlıklarını tamamladı. Toplam 5 bin yatak kapasiteli turistik alanda oteller sömestr tatili öncesi yüzde 90 doluluk oranına ulaştı. Geçtiğimiz son 3 yılda çeşitli nedenlerden dolayı beklenen yoğunluğun görülmediği Uludağ'da bu yıl yoğunluk bekleniyor.

Sömestr tatilinin ilk haftası doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı

Okulların ara tatiline girmesiyle iki hafta sürecek sömestr öncesi beklenenin üzerinde rezervasyon yapıldığını kaydeden Karinna Hotel Operasyon Müdürü Anıl Sergen Ataş, "Sömestr daha başlamadan doluluk oranlarımız iyi durumda. Sömestr tatilinin ilk haftasında doluluk oranlarımız yüzde 90'lara ulaştı. İkinci haftasında şu an bir sakinlik var. İnsanlar da tabii ki kar durumuna göre hareket ediyor. İkinci haftanın da yoğun rağbet göreceğine inanıyoruz. Şu anda doluluk oranımız yüzde 80-90 civarında. Önceki yıllara göre çok iyi. Son 3 yıldır bazı talihsizlikler oldu. Dolayısıyla bu durumdan bizde etkilendik. Kar olduğu sürece burası yoğun olacaktır" dedi.

Sömestrde odalar gecelik 20 bin liradan başlıyor

Ara tatilde otellerin aileler için birçok kampanya yaptığını söyleyen Ataş, "12 yaşındaki çocuklara kadar ücret almıyoruz. Aileler için böyle bir kampanya gerçekleştirdik. Geçen yıl da bu şekilde kampanya yapmıştık. Bu yıl da devam ettiriyoruz. Bu kampanya ile beraber çocuklu ailelerimizden rağbet görüyoruz. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 15 fiyat farkı koyduk. Çünkü bahsettiğim gibi 3 yıldır birçok talihsizlikler oldu, bu nedenle fiyatı bu şekilde belirledik. Sömestrde bir odanın geceliği 20 ila 25 bin liradan başlıyor. Sömestr öncesi ve sonrası daha uygun dönemler, geceliği 15 bin liradan başlıyor. Sömestr ve yılbaşı Uludağ'da her zaman fiyat olarak biraz daha yukarıda olur" dedi.

Zirvede tatilcileri birçok aktivite bekliyor

Uludağ tatilinin sadece kayak yapmaktan ibaret olmadığını otellerde ve dışarıda birçok aktivite yapılabileceğini belirten Ataş, "Uludağ'da sezon karla açılır, karla biter. Kar olmayınca burada yapılacak aktiviteler sınırlıdır. Onun dışında dj partiler, canlı müzikler, sömestrde konserlerimiz olacak takvimi yakında netleştireceğiz. Otel dışında yapılacak aktiviteler var, kar motorları, atvler, rehber eşliğinde doğa yürüyüşleri yapılabiliyor. Ama asıl tercih edilen aktivite kayak" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Uludağ, Yerel

Son Dakika Yerel Uludağ'da Sömestr Yoğunluğu Başladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Uludağ'da Sömestr Yoğunluğu Başladı - Son Dakika
