Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğünce, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki bir maden ocağında "Ulusal Maden Tatbikatı" yapıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan senaryolar doğrultusunda, Tunçbilek beldesindeki Garp Linyitleri İşletme Müdürlüğüne ait Tunçbilek Ömerler Yer Altı Ocağı'nda yapılan tatbikatta, göçük altında kalan işçilerin çıkarılması planlandı.

Tatbikatta senaryo gereği 157 işçi madendeki göçüğün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama ve kurtarma ekibi sevk edildi. Maden ocağında kalan işçiler için hemen çalışma başlatılırken, kısa sürede göçük altındaki 157 işçiden 139'una ulaşıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı'nın da canlı olarak Bakanlık Acil Durum Kriz Yönetimi Merkezi'nden izlediği tatbikatın, Türkiye'de bu ölçekte yapılan ilk olma özelliği taşıdığı belirtildi.

AFAD ve UMKE İl müdürlüklerinin de katıldığı tatbikatta, Bakanlığın Soma ve Ermenek gibi yer altı kazalarının ardından inisiyatif alarak yaptığı çalışmalar ve tatbikatlar ile acil durum bilincinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, burada yaptığı açıklamada, gerçeği aratmayan koşullarda yapılan tatbikatın başarıyla gerçekleştiğini söyledi.

Senaryoya göre madende sabah 09.30 itibarıyla göçük olduğu ihbarı alınması üzerine ilk müdahalenin gerçekleştirildiğini aktaran Toraman, şunları kaydetti:

"Personel takip sisteminden teyit edildiği üzere olayın meydana geldiği saat itibarıyla 157 personelimiz ocak içerisinde bulunuyordu. Olayın meydana geldiği andan itibaren bunların tahliyesi için arkadaşlar gayret gösterdiler. Şu ana kadar 139 madencimizin sağlıklı bir şekilde tahliyeleri gerçekleştirildi. Ocakta kaldığı düşünülen 18 arkadaşımıza ise ulaşma çalışmaları devam etmektedir. Bunlardan muhtemel yaralı olma durumlarına göre ekiplerimiz gerekli müdahaleleri yapacaklardır. Teknik olarak tedbirleri işletme müdürlüğü tarafından alınmıştır. Ümit ediyoruz en kısa zamanda da kalan 18 madenci kardeşimize ulaşırız ve tahliyelerini sağlarız."

Tatbikatta daha sonra senaryo gereği maden ocağındaki göçükten çıkarılan yaralı işçiler kurtarma ekiplerince ambulanslara taşındı.