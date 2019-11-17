Son Dakika Haberleri: ULUSKON'UN yeni CEO'su Ozan Atasoy oldu
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ULUSKON'UN yeni CEO'su Ozan Atasoy oldu

6 saat önce

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu'nun (ULUSKON) yeni CEO'su belli oldu.

ULUSKON'UN yeni CEO'su Ozan Atasoy oldu, System.String[]

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu'nun (ULUSKON) yeni CEO'su belli oldu. Ozan Atasoy konfederasyonun yeni CEO'su oldu.


ULUSKON CEO'su Atasoy, 2016 yılından beri ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy'un yanında başta Afrika ve Orta Doğu ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde iş anlaşmaları sağladı ve Türkiye'yi temsil etti.


CEO seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisinden bahseden Atasoy, "Dış pazar için Türkiye yatırım yapmak için çok cazip bir durumda ve ülkemize olan ilgi her geçen yıl artmakta" dedi.


Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal olarak zor bir dönemden geçtiğini de kaydeden ULUSKON'un CEO'su Atasoy, "Önümüzde yapılacak çok iş var ve bizim ilk hedefimiz ülkemizdeki iş insanlarını yurtdışındaki yatırımcılar ile buluşturarak iş anlaşmaları yapmalarını sağlamak ve ihracatı arttırmak" diye konuştu. - İSTANBUL

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:25 Kaynak: İHA
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