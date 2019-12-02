Son Dakika Haberleri: Uluslararası Adalet Divanı'nda "Katar" duruşması
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Uluslararası Adalet Divanı'nda "Katar" duruşması

7 saat önce

Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonunun (ICAO) Katar lehine verdiği kararın yargı yetkisine ilişkin Bahreyn, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) temyiz başvurusunun duruşması, Birleşmiş Milletler'in (BM) yargı organı Uluslararası Adalet Divanı'nda başladı.

Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonunun (ICAO) Katar lehine verdiği kararın yargı yetkisine ilişkin Bahreyn, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) temyiz başvurusunun duruşması, Birleşmiş Milletler'in (BM) yargı organı Uluslararası Adalet Divanı'nda başladı.

Uluslararası Adalet Divanı'nda Katar duruşması

Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:17 Kaynak: AA
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