Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonunun (ICAO) Katar lehine verdiği kararın yargı yetkisine ilişkin Bahreyn , Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri 'nin (BAE) temyiz başvurusunun duruşması, Birleşmiş Milletler 'in (BM) yargı organı Uluslararası Adalet Divanı'nda başladı.

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