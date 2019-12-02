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Uluslararası Adalet Divanı'nda "Katar" duruşması
7 saat önce
Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonunun (ICAO) Katar lehine verdiği kararın yargı yetkisine ilişkin Bahreyn, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) temyiz başvurusunun duruşması, Birleşmiş Milletler'in (BM) yargı organı Uluslararası Adalet Divanı'nda başladı. Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:17 Kaynak: AA
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