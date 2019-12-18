Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası sona erdi - Son Dakika Spor

Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası sona erdi

6 saat önce

Dünya ve Avrupa Gençler Badminton Turnuvası'na puan veren Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası sona erdi.

Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası sona erdi, System.String[]

Dünya ve Avrupa Gençler Badminton Turnuvası'na puan veren Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası sona erdi.

Türkiye Badminton Federasyonu'nun Keçiören'deki Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde ev sahipliği yaptığı turnuva 3 gün sürdü. 13 ülkeden 242 sporcunun 5 kategoride madalya mücadelesi verdiği turnuvada Türkiye Badminton Milli Takımı 2 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.

Derece alan milli badmintoncular şöyle:

Tek Erkekler:  3. Sezgin Kelebek, 3. Nurullah Saraç

Tek Bayanlar: 2. Zeynep Akdeniz, 3. Ayça Özgür

Çift Erkekler: 2. Sezgin Kelebek - Hilmican Şimşek, 3. Hasan Berkay Günbaz - Nurullah Saraç

Çift Bayanlar: 1. Yasemen Bektaş - Cansu Erçetin, 2. Şevval Naz Işık - Başak Seven, 3. Bahar Sabancı - Nisanur Tuncer, 3. Azime Serttaş - İrem Uysal

Karışık Çiftler: 1. Taha Emirhan Budak - Yasemen Bektaş 2. Semih Özgür Doğruer - Edanur Alan

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik yaptığı açıklamada, "Uluslararası Gençler Turnuvası'nda 20 madalyanın 12'sini alan milli takım sporcularımızı ve onları yetiştiren antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Badmintona desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.


Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 08:05 Kaynak: DHA
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