Son Dakika Haberleri: Uluslararası Kadın Yönetmenler Kısa Film Festivali 13 Eylül'de
Son Dakika Güncel Haber

Uluslararası Kadın Yönetmenler Kısa Film Festivali 13 Eylül'de

1 saat önce

Uluslararası ve ulusal düzeyde kadın kısa film yönetmenleri ve filmleri, "Directed by Women Turkey", adıyla İstanbul'da buluşuyor.

Uluslararası Kadın Yönetmenler Kısa Film Festivali 13 Eylül'de, System.String[]

Dünyada dört yıldır New York ve İspanya başta olmak üzere birçok ülkede Eylül ayında "Directed by Women Worldwide Film Viewing Party"adıyla gerçeklestirilen festivalin Türkiye organizasyonu olan Uluslararası Kadın Yönetmenler Kısa Film Festivali, 13-15 Eylül 2019 tarihlerinde Kadıköy Yeldeğirmeni Sanat Merkezinde gerçekleşiyor.

Her dilden, dinden ve kültürden farklı bakış ve hikâyelere sahip kadınların çektiği 30 finalist film yer alıyor. Belgesel, kurmaca, animasyon kategorilerinde gösterilecek filmlere ulusal ve uluslararası olmak üzere en iyi film ödülü verilecek. Festivalin bu yılki jürisinde Bennu Yıldırımlar, Meryem Yavuz, Çağrı Vila Lostuvali ve Ceylan Özgün Özçelik yer alıyor.

Festivalin Türkiye Platformu, kadın kısa filmcileri teşvik etmek, sayılarının ve üretimlerinin artmasına katkıda bulunmak, dünyanın her yanından kadın sinemacıları bir araya getirerek kültürel ve sanatsal etkileşim yaratmayı amaçlıyor. Bunun yanı sıra nitelikli kısa filmleri seyirci ile buluşturmak, kısa filme olan ilgiyi arttırmak, kısa filmin bağımsızlığına ve metrajına sahip çıkmak, kültürlerarası diyalog ve farkındalık yaratmak festivalin hedefleri arasında.

Festival boyunca film gösterimleri, atölye çalışmaları, söyleşiler gerçekleştirilerek sinemacılar ile seyircilerin buluşması sağlanıyor. Yazılı ve görsel sosyal medya alanlarını da kullanan festivalAmerika ve Avrupa ile eş zamanlı olarak İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

Film Festivali, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:08 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyanet, "İnternetten müzik, film, kitap indirmek caiz mi?" sorusuna cevap verdi
Kadın öğretmen, 15 yaşındaki kız öğrencisiyle ilişkiye girdi Binanın saçağından düşen taş parçası genç kadını hastanelik etti Veresiye içki almak isteyen kadın, tekel sahibinin kafasına pos cihazı fırlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 10:48:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uluslararası Kadın Yönetmenler Kısa Film Festivali 13 Eylül'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]