Uluslararası Siber Kalkan 2019 Tatbikatı tamamlandı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, yaptıkları siber tatbikatların, ülkeler arası deneyim paylaşımı ve iş birliği açısından önemli bir araç olduğuna vurgu yaptı.

Karagözoğlu, BTK'de gerçekleştirilen "Uluslararası Siber Kalkan 2019 Tatbikatı"nın kapanışında yaptığı konuşmada, siber saldırıların küresel niteliğinin arttığını ve gerek hedef gerekse etki alanı açısından ülkelerin ve tüm siber uzayın güvenliğinin sağlanmasının zorlaştığını ifade etti.

Karagözoğlu, şunları kaydetti:

"Yaptığımız siber tatbikatların ülkeler arası deneyim paylaşımı ve iş birliği açısından önemli bir araç olduğunu vurgulamak isterim. Bunun için ülkelerin, uluslararası düzeyde koordinasyon, iş birliği, bilgi paylaşımı ve iletişim kabiliyetlerini eş zamanlı olarak ortaya koyması elzem hale geliyor. Ülkeler arasındaki ikili ve bölgesel anlaşmalar, siber güvenlik alanındaki iş birliğini güçlendiren önemli adımlar olarak öne çıkıyor."

Tatbikatın tüm altyapısı USOM'dan

Söz konusu tatbikatın teknik altyapısının ve senaryolarının Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) bünyesinde hazırlandığına dikkati çeken Karagözoğlu, "USOM bünyesinde tamamen kendi imkanlarımızla geliştirilen teknik altyapımız ve senaryolarımız ile uluslararası ölçekte bir tatbikatı başarıyla tamamlamamızdan duyduğum memnuniyeti de bir kez daha vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Takımların, hazırlanan senaryolar doğrultusunda siber olaylara müdahale kabiliyetlerini güçlendirmek ve hazırlık seviyelerini artırmak adına önemli bir tecrübe edindiklerini belirten Karagözoğlu, şunları söyledi:

"Hepimiz takımların kıyasıya rekabetine birlikte şahit olduk ve zorlu mücadelenin ardından etkinliğimizi tamamladık. 2 gün boyunca edinilen kazanımlarla hepimiz için güzel bir tecrübe olan tatbikatımıza katılarak bizleri onurlandıran her bir ülkeye teşekkür ediyoruz. Türkiye'den güzel anılarla ayrılmanızı diliyoruz ve tatbikat boyunca edindiğimiz kazanımlarla birlikte gelecekte de siber güvenlik alanında başarılı iş birliğimizi sürdürmeyi temenni ediyoruz."

İspanya, Litvanya ve Türkmenistan'dan gelen ekipler dereceye girdi

17 ülkeden 19 takımın katılımıyla gerçekleşen tatbikatta, İspanya'dan gelen takım birinci oldu. Litvanya'dan tatbikata katılan takım ikinci sırada yer alırken, Türkmenistan'dan katılan takım ise üçüncü sırayı aldı.

Birinciliği elde eden İspanya takımı yarışmacıları altın madalya ile ödüllendirildi. Litvanya takımı üyeleri gümüş ve Türkmenistan takımı ise bronz madalya aldı,

Öte yandan yarışmaya katılan tüm takımlara da katılım sertifikası takdim edildi.