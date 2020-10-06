Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'ın hedefi 3'te 3 - Son Dakika

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'ın hedefi 3'te 3

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda kalan 3 maçı da kazanıp, grup ikinciliği şanslarını zorlayacaklarını söyledi.

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda kalan 3 maçı da kazanıp, grup ikinciliği şanslarını zorlayacaklarını söyledi.

Tolunay Kafkas, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Grup lideri İngiltere ile oynanacak karşılaşmayı değerlendiren Kafkas, "Grubun lideri, namağlup bir takım. Oyun hızı, oyuncu hızı olan bir takım. Oyunun 4 safhasını da çok iyi oynayan bir takım. Hem kadro kalitesi, bu kalitenin getirdiği ciddi bir değeri olan bir takım. Mali değeri de yüksek bir takım. İlk maçta istediklerimizin az bir bölümünü yapmamıza rağmen başlangıç için zor bir maçtı. Yeni bir sistem denedik, yeni oyuncular geldi. 9 tane hiç oynamamış oyuncuyu kadromuzun içerisinde bulundurduk. Yurt dışından 3 tane önemli oyuncuyu Ümit Milli Takıma kazandırdık. Amacımız kalan 3 maçımızı da kazanmak. Eğer kazanabilirsek, grup ikincisi olma gibi bir şansı yakalayabiliriz. Taktik, strateji bizim için çok önemli. Oyuncuların yüzde 70-80'i benim ne yapmak istediğimi biliyorlar. Yeni gelen oyuncularla da bu 1 haftalık süreci en iyi şekilde değerlendireceğiz. Onlara da ne yapmak istediğimizi, çalışmalarımızı anlatacağız. ve maça çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Grupta 4. sırada olan Milli Takım'ın beklentilerin altında kalmasını da değerlendiren Tolunay Kafkas şöyle konuştu:

"Bu işi şuna bağlamamak gerek. Özellikle buradaki sonuçların kötülüğünü teknik direktörlere bağlamamak gerek, yapıya bağlamak gerek. Ne Vedat Hoca ne de Abdullah Hoca ya da daha önceki hocaların suçlanması çok doğru değil. Dünyadaki en önemli şey veri. Veriye baktığınız zaman da Türkiye'de 21 yaş altı ve 19 yaş altı oyuncuların gelişimlerini kulüplerde istediğimiz biçimde tamamlanamaması. Bu bir tespit ve realite. Az süre almaları, bunların milli takıma ve ülke futboluna yansımaları, çok fazla yabancanın takımlarda oynaması milli takımları bu durumlara getiriyor. Kendi takımlarında az süre alıyorlar. İki hassas konu var, antrenör eğitimi ve genç oyuncu gelişimi. Bunlara önem vermek gerek ki yetkin antrenörler yetiştirip, bu yetkin antrenörler de çocuklarımıza iyi bir eğitim versinler. Siz adını ne koyarsanız koyun, ben kendi insanımızdan yanayım. Hem antrenör hem oyuncu olarak... Birçok şeyi yapabilecek hem iyi oyuncularımız hem de iyi hocalarımız var. Yeter ki bunların gelişimlerini kulüplerde sağlayabilirsek her şey çok daha iyi olur. En azından üretiriz."

Kafkas, son olarak Ümit Milli Takıma yeni oyuncular kazandırdıklarını ve kazandırmaya da devam edeceklerinin altını çizerek, "Geniş listemiz var, sağolsun burada Soykan hocamızın çok büyük emekleri var. Bu oyuncuları Ümit Milli'ye kazandırdık. Bizim birinci amacımız ne kadar A Milli Takıma oyuncu verebilirsek, ne zaman ki Ümit Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonalarına sürekli katılır hale gelir ve oralarda başarılı olursa A Milli Takım da o kadar başarılı olur. Ben bunun bilincinde biri olarak oyunculara çok güveniyorum. Almanya'da ya da başka ülkelerde olan oyuncuları da elimizden geldiği kadar Türk Milli takımlarına kazandırmaya çalışıyoruz. Bu o kadar da kolay bir iş değil. Biliyorsunuz oradaki bir pasaport sorunu, ülkelerin çıkardığı zorluklar gibi birçok konu var. Sağolsun bazı oyuncular bizi kırmayıp geliyorlar. Daha da iyileri var, umarım onları da milli takımlara kazandırırız." şeklinde konuştu.

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'ın hedefi 3'te 3
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'ın hedefi 3'te 3
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'ın hedefi 3'te 3
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'ın hedefi 3'te 3

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Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 15:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'ın hedefi 3'te 3 - Son Dakika Spor

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