- Ümraniye Belediyesi'nden Azerbaycan'a bayraklı destek - Son Dakika

- Ümraniye Belediyesi'nden Azerbaycan'a bayraklı destek

17.10.2020 12:57

- Ümraniye Belediyesi'nden Azerbaycan'a bayraklı destek Ümraniye Belediyesi, Azerbaycan'a destek için belediye binasına metrelerce büyüklükte Azerbaycan ve Türk bayrağı astı.

- Ümraniye Belediyesi'nden Azerbaycan'a bayraklı destek

İSTANBUL - Ümraniye Belediyesi, Azerbaycan'a destek için belediye binasına metrelerce büyüklükte Azerbaycan ve Türk bayrağı astı. Türk ve Azerbaycan bayrağını yan yana gören vatandaşlar, duygu dolu anlar yaşadı.

Ümraniye Belediyesi, Ermenistan'a karşı büyük bir mücadele veren Azerbaycan'a destek için belediye binasına dev büyüklükte Azerbaycan ve Türk bayrağı astı. Özellikle Azerbaycan'ın bağımsızlık günü olan 18 Ekim'den bir gün önce asılan bayraklar vatandaşları da duygulandırdı.

Bayrakları yan yana gören İhsan Aslan, "Çok güzel karşıladım bu olayı. İki bayrak yanyana çok yakışmış. Azerbaycan'I her türlü, her şekilde destekliyoruz. Her zaman arkasındayız. Buradan tüm Azerbaycan'a selamlarımızı gönderiyorum" dedi.

Ümraniyeliler de bayrakların yan yana olmasından dolayı duydukları heyecanı anlatarak Azerbaycan'a olan desteklerini dile getirdiler.

- Ümraniye Belediyesi'nden Azerbaycan'a bayraklı destek
- Ümraniye Belediyesi'nden Azerbaycan'a bayraklı destek
- Ümraniye Belediyesi'nden Azerbaycan'a bayraklı destek
- Ümraniye Belediyesi'nden Azerbaycan'a bayraklı destek
- Ümraniye Belediyesi'nden Azerbaycan'a bayraklı destek
- Ümraniye Belediyesi'nden Azerbaycan'a bayraklı destek
- Ümraniye Belediyesi'nden Azerbaycan'a bayraklı destek
- Ümraniye Belediyesi'nden Azerbaycan'a bayraklı destek

Türk Bayrağı, Azerbaycan, Ümraniye, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Ümraniye Belediyesi'nden Azerbaycan'a bayraklı destek - Son Dakika

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