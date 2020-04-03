Umre parasını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Umre parasını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı - Son Dakika

Umre parasını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı

6 saat önce

Denizli'de korona virüs tedbirleri kapsamında hac ve umre ziyaretlerinin askıya alınmasının ardından ibadetini gerçekleştiremeyen adam umre ücretini geri alarak, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' bağış kampanyasına yatırdı.

Umre parasını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı, System.String[]

Denizli'de korona virüs tedbirleri kapsamında hac ve umre ziyaretlerinin askıya alınmasının ardından ibadetini gerçekleştiremeyen adam umre ücretini geri alarak, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' bağış kampanyasına yatırdı.


Dünyada yaklaşık bir milyon insana enfekte olan korona virüs sonrası birçok ülke sınırlarını kapattı. Suudi Arabistan'ın bu yıl hac ve umre kayıtlarını askıya alması üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı, kutsal topraklara ibadetini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların kayıtlarını geçici süre durdurulduğunu açıkladı. Arap ülkesinin aldığı bu karar doğrultusunda umre kaydı alınmayacağı öğrenildi. Umre kaydını yaptıran ve çekilen kurada ibadetini yerine getirmeye hak kazanan Erkan Yazıcı (60), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu bağış kampanyasına destek olmaya karar verdi. Yazıcı, kararı sonrası Denizli İl Müftülüğüne gelerek konu hakkında bilgi aldığını ve görevli personellerin bilgilendirmesi sonucu 8 bin TL'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde başlatılan korona virüste ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarına kullanılmak üzere başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışta bulundu. Umre ücretini memleketin sağlığı ve gelecek olan nesiller için bağışlamaya karar veren Yazıcı, "Ramazan umresine yazılmıştık. Bu salgın hastalıktan dolayı yasaklanınca ertelendi. Ertelemeden dolayı ben bu parayı sağlığımız, sıhhatimiz, gelecek çocuklarımız ve torunlarımız için memleketimize bağışlamayı düşündüm. İlerleyen zamanlarda Allah sağlık ve sıhhat verdiği sürece tekrar umre, hac programları devam ediyor yine ziyaretlerimizi gerçekleştiririz inşallah. Bu umre paramı Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu 'Biz bize yeteriz Türkiyem'e yatırmak istedim. Milletimiz, vatanımız sağlık sıhhat içerisinde olması için böyle düşündüm" dedi.


"Bu salgını yenebilmemiz için vatandaşlarımız duyarlı olmalı"


Salgını yenmek için vatandaşların da bu kampanyaya destek olmaları çağrısında bulunan Yazıcı, "Denizli Müftülüğüne geldim bunun hakkında bilgi aldım çok iyi olduğunu tavsiye etti. Müftülüğün yardımı ile benim de bu işe katkıda olmak niyetim olduğu için onlarda yardımcı oldular. Tüm vatandaşlarımızın da duyarlı olması lazım onun için bu hastalıkları ve salgını yenebilmek için devletimize katkıda bulunmamız lazım benim gibi olan umreye, hacca gidecek olan arkadaşlarımız da gönüllerinden koptuğu müddetçe sağlık sıhhat açısından geleceğimiz için destek olmamız lazım" ifadelerini kullandı.


"Biz de kendisini gönülden yürekten tebrik ettik"


Denizli Müftüsü Mehmet Aşık, Erkan Yazıcı'yı yapmış olduğu bağış konusunda tebrik etti. İl Müftüsü Aşık, " Hac, umre bürosundaki görevli personelimizin bana verdiği bilgiye göre umreye kayıt olmuş ancak bu son salgın hastalık korona virüs salgını sebebiyle umreye gidilemedi. Müftülüğümüzün yanında bulunan camimizin din görevlisi vesilesi ile bize gelerek değerli büyüğümüzün Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına katkı bulunmak için bize müracaatta bulundu. Biz de kendisini gönülden yürekten tebrik ettik" dedi.


İl Müftüsü Aşık, Erkan Yazıcı'nın umre parasını iade ettiklerini ve bu konuda yardımcı olduklarını söyledi. - DENİZLİ

Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Denizli, Umre, Hac, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:51 Kaynak: İHA

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