Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kutsal topraklara gidecek 362 umre yolcusu için uğurlama programı düzenlendi.
Taş Camisi'nde düzenlenen uğurlama programında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Dana, kutsal yolculuğa çıkacak vatandaşlarla tek tek ilgilenerek hayırlı yolculuk temennisinde bulundu.
Programa Kastamonu İl Müftüsü Bekir Derin, İlçe Müftüsü Hasan Yozgat ile vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Umre Yolcuları Taşköprü'den Uğurlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?