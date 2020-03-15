Umreden dönen vatandaşlar yurtlarda karantinaya alındı (2) - Son Dakika

Umreden dönen vatandaşların bir kısmı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Konya'daki 2 yurtta karantinaya alındı.

Umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşlar, Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina süreleri için Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara ve Konya'daki yurtlara yerleştirildi.

Bu kapsamda, Konya'daki Tahir Büyükkörükçü ve Kutalmışoğlu Süleyman Şah erkek öğrenci yurtlarında kalan öğrencilerin Konya Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle başka yurtlara nakledilmesinin ardından umreciler, Konya Havalimanı'ndaki ilk kontrollerinin ardından polis eşliğinde otobüslerle yurtlara getirildi.

Umreden dönen vatandaşların yakınları, yurtların önünde bekledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, umreden dönen vatandaşların Kovid-19 tedbirleri kapsamında Ankara ve Konya'daki bazı yurtlarda karantinaya alındığını açıklamıştı.