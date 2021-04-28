Ünal Karaman: "Çalışmaya devam edeceğiz"

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, iyi oynadıkları maçta puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Çalışmalarına devam edeceklerini belirten Karaman, "Kalan maçlarımızı en iyi şekilde tamamlayarak yeni sezon hazırlıklarını yapacağız inşallah" dedi.

Süper Lig'in 38. hafta maçında Göztepe, sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman maçı değerlendirdi.

"Çalışmaya devam edeceğiz"

Karaman, iyi oynadıklarını maçta puan kaybı yaşadıkları için üzgün olduklarını belirterek, "Ama uzun yoldan gelen oyuncularım son derece hassas, dikkatli ve gayretli çalışmalar yaparak kulübümüzü bugünlere taşıdılar. Ligde rahat bir konumda olmalarına rağmen birçok kulübün daha farklı davranabileceği yerde sağlam bir sporcu duruşuyla çalışarak, gayret göstererek, formalarına en iyi şekilde hizmet veren oyuncularım var. Basit hataların dışında doğrularından dolayı futbolcularımı tebrik ediyorum ve bu kaybedilen 2 puan adına en büyük üzüntüm camia kadar oyuncularımızın döktüğü alın terinin karşılığı alamama adına kaybedilen 2 puan var. Onun adına çok üzgünüm. Ama futbol bunun için ilginç. Çalışmaya devam edeceğiz, yine disiplinli, gayretli olarak, kalan maçlarımızı en iyi şekilde tamamlayarak yeni sezon hazırlıklarını yapacağız inşallah" diye konuştu.

Ünal Karaman basın toplantısında ayrıca, Avrupa şampiyonu olan cimnastikçi Ferhat Arıcan, güreşçiler Rıza Kayaalp, Taha Akgül ve Süleyman Atılı'yı da tebrik etti. - İZMİR