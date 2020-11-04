Üniversite öğrencileri ortaokul bahçesine oyun alanı çizdi - Son Dakika

Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencilerince, Taşköprü Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesine oyun alanı çizildi.

Bir süre önce yeni binalarına taşınan Taşköprü Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesine, Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencileri tarafından oyun alanı çizildi.

Okul Müdürü İsmail Özüdoğru, duyarlı davranışları dolayısıyla üniversite öğrencilerine teşekkür etti.