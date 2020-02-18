Üniversitedeki beyaz toz paniği şaka çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Üniversitedeki beyaz toz paniği şaka çıktı - Son Dakika

Üniversitedeki beyaz toz paniği şaka çıktı

7 saat önce

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda bir hocanın odasına bırakılan zarf içindeki beyaz maddenin nişasta olduğu ortaya çıkarken, öğrencilerin hocalarına şaka yaptığı belirlendi.

Üniversitedeki beyaz toz paniği şaka çıktı, System.String[]

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda bir hocanın odasına bırakılan zarf içindeki beyaz maddenin nişasta olduğu ortaya çıkarken, öğrencilerin hocalarına şaka yaptığı belirlendi.


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı Muğla Meslek Yüksekokulunda bir hocanın kapısının altından öğle saatlerinde bırakılan zarf içindeki beyaz maddenin nişasta olduğu ortaya çıktı. Zarfı bırakanlar hakkında hukuki işlem başlatılırken, olayın 'şaka' amaçlı yapıldığı belirlendi.


Muğla Meslek Yüksekokulunda görevli bir hocanın kapısının altından kimliği belirsiz kişi veya kişilerce üzerinde yazı olmayan zarf bırakıldı. Zarfı açan hoca zarf içinden beyaz bir toz madde çıkması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması sonrası olay yerine AFAD, 112 ambulans, Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekipleri sevk edildi. 112 ambulans ekipleri maske ve koruyucu elbise giydi. Olay sonrası bir kişi tedbir amaçlı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Şarbon ihtimaline karşı tedbir amaçlı hastaneye sevk edilen kişi temiz çıktı.


Olayla ilgili üniversite tarafından bugün yapılan açıklamada, "Bazı basın organlarında, Üniversitemiz Muğla Meslek Yüksekokulunda görev yapan öğretim üyemizin odasına öğle yemeği saatinde içerisinde beyaz tozun bulunduğu bir zarfın bırakılmış olduğu haberi yer almıştır. Zarfı alan öğretim üyemiz, derhal sağlık ekiplerine ihbarda bulunmuş; polisin, sağlık ve AFAD ekiplerinin olay yerine gelmesiyle bina bir süreliğine karantina altına alınmış ve zarf incelenmek üzere Ankara'ya gönderilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda zarfın içerisindeki maddenin nişasta olduğu belirlenmiştir. Kolluk kuvvetlerinin ve sağlık ekiplerinin konuyla ilgili meşgul edilmesi üniversitemizde ayrıca üzüntüye neden olmuştur. Zarfı bırakan kişilere ilişkin idari ve adli işlemler devam etmektedir" denildi. - MUĞLA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:28 Kaynak: İHA
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