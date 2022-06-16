Üniversitelilerden sanayici için insansız hava aracı destekli stok kontrolü sistemi - Son Dakika
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Üniversitelilerden sanayici için insansız hava aracı destekli stok kontrolü sistemi

16.06.2022 12:42
Üniversitelilerden sanayici için insansız hava aracı destekli stok kontrolü sistemi

Üniversitelilerden sanayici için insansız hava aracı destekli stok kontrolü sistemiBAŞKENT Üniversitesi Endüstri ve Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri, fabrikaların hammadde ve ara mamul stok alanlarında hızlı ve güvenilir sayım yapabilen insansız hava aracı (İHA) destekli otonom...

Üniversitelilerden sanayici için insansız hava aracı destekli stok kontrolü sistemi

BAŞKENT Üniversitesi Endüstri ve Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri, fabrikaların hammadde ve ara mamul stok alanlarında hızlı ve güvenilir sayım yapabilen insansız hava aracı (İHA) destekli otonom sistem geliştirdi.  Sistem üretimde ve teslimde yaşanabilecek gecikmeleri önleyecek.

Başkent üniversitesi Endüstri ve Makine Mühendisliği Bölümü'nde eğitim gören 5 öğrenci, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berna Dengiz, Dr. Öğretim Üyesi Andaç Töre Samiloglu ve Dr. Öğretim Üyesi Merve Uzuner Şahin danışmanlığında sanayide üretimde ve teslimdeki gecikmeleri önleyecek İHA destekli otonom çalışan sistem geliştirdi. Sistem için tasarlanan İHA, kapalı alanlarda rafların önünde en kısa yolu izleyerek en kısa zamanda barkod okuyabiliyor. Geliştirilen yazılımlarla stok alanında tam otonom gezen İHA, belirlenen malzemelerin miktarını kamera görüntüleriyle tespit ediyor ve fabrika stok kontrol yazılımlarına bildiriyor. Bu doğrultuda fabrika aldığı siparişler için gerekli hammadde ve ara mamul durumunu hızla belirleyip, eksikler için temin süresini hızlandırabilecek. Bu sayede üretimdeki gecikmeler engellenebilecek ve müşteriye teslim tarihlerinde gecikmeler yaşanmayacak. Proje, TÜBİTAK tarafından da destekleniyor.

'FABRİKALARDA STOK SAYIMI İÇİN KULLANILABİLİR'Proje sorumlusu öğrencilerden Serenay Tanrıverdi, endüstri mühendisliği grubunun fabrikada stok sayımı, makine mühendisliği grubunun ise İHA'nın aerodinamik ve mekanik tasarımı analizleri ile üretiminde yer aldığını söyledi. Tanrıverdi, "Verimlilik çalışmasıyla İHA bataryasının kullanım ömrü ve uçuş süresinin uzunluğu gibi pek çok parametrede sonuç elde ettik. Yüzde 199'a varan bir verimlilik elde ettik. Proje bazında endüstri mühendisliği arkadaşlarımızla beraber bir optimizasyon çalışması yürüttük. Optimizasyon çalışmasında çeşitli parametreleri belirledikten sonra deney setleri yaptık. Endüstri mühendisliği grubundaki arkadaşlarımla birlikte yürüttüğümüz çalışma kısımlarında fabrikada stok sayımı için kullanılacak İHA geliştirdik. Stokta herhangi bir eksiklik olduğu zaman kayıp yaşanmaması, otomasyonun sağlanması için geliştirilmiş bir sistem. Çeşitli iyileştirmeler ile gerek hız ve manevra kabiliyeti olsun kolayca başka ortamlara da uyarlanabilir. Şu anda en temel olarak fabrikalarda stok sayımı için kullanılabilir. Ayrıca stok bilgilerinin güncellenmesi de yine yapılabilir. Hızlı ve güvenli olduğu için üretimde ve teslimdeki gecikmelerin önüne geçebilecek bir sistem" diye konuştu.'ÖĞRENCİLERİMİZ DENEYİM KAZANDILAR'

Prof. Dr. Berna Dengiz, proje ile sanayide büyük stok kontrolü problemlerinin kısa zamanda ve yüksek doğruluk ile çözülebileceğini söyledi. Dengiz, "Öğrencilerimiz Endüstri 4.0'a hazırlanan şirketlerin kullanabileceği önemli bir proje gerçekleştirdi. Diğer önemli bir konu ise bu projeye talep direkt sanayiden gelmişti. Bu gruptaki öğrencilerimiz bu projeyi seçerek bir yıl boyunca çalıştılar ve bu alanda deneyim kazandılar" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

İnsansız Hava Aracı, İhlas Haber Ajansı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üniversitelilerden sanayici için insansız hava aracı destekli stok kontrolü sistemi - Son Dakika

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