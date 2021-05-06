Ünlü dizi oyuncusu Bahar Şahin, Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'le yeni aşka yelken açtı

24 yaşındaki futbolcu ve oyuncunun, ilk fotoğrafı da sosyal medyada kısa sürede yayılmaya başladı. Instagram'dan birbirini takip etmeyen ikilinin, ilişkilerinin ise yeni başladığı öğrenildi. Şahin ve Toköz, fotoğrafın ortaya çıkmasından kısa süre sonra sosyal medyanın en çok konuşulan isimler arasında yer aldı ve paylaşımını yayından kaldırdı. Genç oyuncu Bahar Şahin, bir dergiye verdiği röportajda, küçükken futbolcu Arda Turan'a aşık olduğunu söylemişti.

"ARDA'YA AŞIKTIM"

Genç oyuncu Bahar Şahin, bir dergiye verdiği röportajda, küçükken futbolcu Arda Turan'a aşık olduğunu söylemişti. Koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu da söyleyen Bahar Şahin "Çünkü küçükken Arda Turan'a aşıktım" açıklamasında bulunmuştu.