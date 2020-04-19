Ünlü isimlerden fedakar sağlık çalışanlarına "alkışlı" destek - Son Dakika
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Ünlü isimlerden fedakar sağlık çalışanlarına "alkışlı" destek

6 saat önce

Sanat camiasının bazı ünlü isimleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı büyük bir fedakarlık örneği gösteren sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, alkışlarla destek verdi.

Ünlü isimlerden fedakar sağlık çalışanlarına

Sanat camiasının bazı ünlü isimleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı büyük bir fedakarlık örneği gösteren sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, alkışlarla destek verdi.

İstanbul ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde evlerinde çektikleri videolarla sağlık çalışanlarına teşekkür eden isimler arasında, oyuncular Erdal Cindoruk, Yüksel Arıcı, Kaan Çakır ve tiyatro yönetmeni, şair, yazar, oyuncu Turgay Kantürk de yer aldı.

Ekranların sevilen yüzleri, Kovid-19 tedbirlerine uyularak sağlık çalışanlarına yardımcı olunması çağrısında bulundu. Ünlü isimler, sağlık çalışanlarına alkışlayarak moral ve destek vermeye çalıştı.

Yüksel Arıcı, dil, din ve ırk farkı gözetmeksizin insanlara şifa olan sağlık emekçilerine teşekkür ettiğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının zor şartlarda özveriyle mücadele ettiğini vurgulayan Arıcı, "Biz yaklaşık bir aydır evimizdeyiz. Onların önünde saygıyla eğiliyoruz. Siz de ne olursunuz, sağlık emekçilerimize, eşlerine, çocuklarına ve kendimize saygı duyuyorsak, evimizde kalalım. Sağlıklı ve güzel günlerde buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın." dedi.

"Onlara saygı duyuyoruz ve alkışlıyoruz"

Erdal Cindoruk ise minicik bir mikrobun tüm dünyayı etkisi altına aldığını dile getirdi.

Herkesi esir alan mikroba karşı olağanüstü bir çaba sarf edildiğini anlatan Cindoruk, şunları kaydetti:

"Ama bu savaşın birtakım kahramanları var ki onlar bizi korumaya çalışıyor. Onlar bizlerin kahramanı oluyor. Sağlık emekçilerinden bahsediyorum. Doktorlar, hemşireler, hasta bakıcıları. Bizim için, insanlık için gece gündüz durmadan çalışıyorlar, hayatlarını tehlikeye atıyorlar, çocuklarından ailelerinden uzakta kalıyorlar. Bunu biliyoruz ancak bizi bu mikroptan kurtarabilecek yegane kahramanlar bu insanlar. Onlara bizler için yaptıklarından dolayı minnet duyuyoruz ve teşekkür ediyoruz. Bu kahramanlar bunu başaracaklar bundan eminiz. Onlara saygı duyuyoruz ve alkışlıyoruz."

Turgay Kantürk de çektiği videoya, dünyanın ve insanlığın çok zor günler geçirdiğini söyleyerek başladı.

Herkese kendisi gibi evde kalma çağrısında bulunan Kantürk, şöyle konuştu:

"Mümkün olduğunca temastan uzak yaşamaya çalışıyorum. Evde daha çok ihmal ettiğim kitapları okuyorum, albümleri dinliyorum, kaçırdığım yabancı dizileri izliyorum. Hayat devam ediyor. Biz evdeyiz ama bizim dışımızda hizmet sektöründe birçok çalışan var. Hayatlarını riske atarak virüse karşı mücadele eden sağlık çalışanları var. Ellerinden gelen bütün desteği veriyorlar. Umarım siz de onlara tedbirlere uyarak destek olursunuz. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle, evde kalın, sağlıklı kalın, bizimle kalın."

"Hayatlarını feda ederek bu işi yapıyorlar"

Kaan Çakır da kurduğu hayallerini oyunculuğa yansıtıp, bundan da hayatını kazandığını anlattı.

İnsanlara "Gelin sizinle beraber bir hayal kuralım" diyen Çakır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Üzerinize düşen sorumluluğu yerine getiriyorsunuz. Sağlık çalışanları, fedakar insanlar çok ciddi bir şekilde bu hastalığı önemseyip hayatlarını feda ederek bu işi yapıyorlar. Evde oturanlar, sorumluluk sahibi olanlar, bütün sorumluluklarını yerine getirip titiz davranıyorlar ama birisi çıkıyor sorumsuzca davranıyor ve maalesef bu hastalığı her yere yayıyor. Ne oldu sizin sorumluluğunuza, ne oldu sizin gösterdiğiniz özene, ne oldu o sağlık çalışanlarının gösterdiği fedakarlığa? Değil mi? Onun için lütfen sorumluluğunuzu bilin ve evde kalın. Eğer evde kalırsanız geçecek, çok basit. Her gün yetkililer açıklama yapıyor lütfen evde kalın ve kimseye bulaşmayın."

Çakır, ailesine, sevdiklerine daha çok zaman ayırdığını, kitap okuduğunu, boş vakitlerini de kendini dinleyerek geçirdiği kaydetti.

Bora Füzesi, İstanbul, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 11:04 Kaynak: AA

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