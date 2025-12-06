Gözaltındaki spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu için karar verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gözaltındaki spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu için karar verildi

Haberin Videosunu İzleyin
Gözaltındaki spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu için karar verildi
06.12.2025 01:16  Güncelleme: 09:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Gözaltındaki spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu için karar verildi
Haber Videosu

İstanbul'da jandarmanın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında televizyon dünyasından Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltına alındı. Üç isim işlemler için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Sürecin tamamlanmasının ardından 3 spiker serbest bırakılacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada, jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

3 SPİKER ADLİ TIP'A SEVK EDİLDİ

Operasyonda Meltem Acet, Ela Rümeysa Cebeci ve Hande Sarıoğlu sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifade veren şüpheliler, daha sonra ATK'ye sevk edildi.

SERBEST BIRAKILACAKLAR

Şüphelilerin, ATK'deki işlemlerinin ardından serbest bırakılacağı öğrenildi.

Ünlü spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu ATK'ye sevk edildi

HANDE SARIOĞLU: BENLİK BİR DURUM YOK

Öte yandan Hande Sarıoğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ailem, arkadaşlarım, beni takip eden dostlarım, Ankara'da evimdeyim. Şimdi yola çıkıp İstanbul'a geliyorum. Herkes beni arıyor anlıyorum, ben de durumu anlamak için gideceğim ifademi vereceğim. Bilgi sahibi olduğum zaman sizlerle paylaşırım. Adımın geçtiği herhangi bir paylaşıma itibar etmeyin. Alakam olmayan bir durum konusunda adımız geçmiş, ben de gidip ifade vereceğim. Teşekkür ederim herkes merak etmiş. Endişelenmeyin benlik bir durum yok. Sadece ifade vereceğim."

Ünlü spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu ATK'ye sevk edildi
Kaynak: AA

Adli Tıp Kurumu, Hande Sarıoğlu, Uyuşturucu, İstanbul, Güncel, Medya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gözaltındaki spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu için karar verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Fatih SARIOĞLU Fatih SARIOĞLU:
    varolsun jandarma 47 2 Yanıtla
  • Adam Adam:
    Evet durum sizlik değil. Bizlik. 7 1 Yanıtla
  • Ankara null Ankara null:
    escort bunlar yaa 1 1 Yanıtla
  • Umit Umit:
    Nelson Trading ile kısa bir süre önce Telegram'da @NildaSGNL aracılığıyla tanıştım ve şimdiden 424.000 dolarlık inanılmaz kârlar elde ediyorum. Alım satım sinyalleri birinci sınıf! 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat’ın hayatını kararttı: Hareket edemiyor, konuşamıyor Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı: Hareket edemiyor, konuşamıyor
Buse Terim yeni aşkını ilan etti Buse Terim yeni aşkını ilan etti
Hisseli tapu sahipleri dikkat Bunu yapmayan hakkını tamamen kaybediyor Hisseli tapu sahipleri dikkat! Bunu yapmayan hakkını tamamen kaybediyor
Kayseri’de 8. kattan düşen kadın hayatını kaybetti Kayseri'de 8. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Bahis operasyonunda 46 kişinin isimleri netleşti 9’u Süper Lig’de oynuyor Bahis operasyonunda 46 kişinin isimleri netleşti! 9'u Süper Lig'de oynuyor
Raftaki ürün denetime giden zabıtayı kızdırdı: Satılmaması lazım, derhal kaldırın Raftaki ürün denetime giden zabıtayı kızdırdı: Satılmaması lazım, derhal kaldırın
Bıçakla dehşet saçan 2 kız kardeş basın mensuplarına saldırdı Bıçakla dehşet saçan 2 kız kardeş basın mensuplarına saldırdı
Talihsiz kadın, zirveye 50 metre kala partneri tarafından ölüme terk edildi Talihsiz kadın, zirveye 50 metre kala partneri tarafından ölüme terk edildi
Pilates yaptığı anları kaydeden kadının başına en olmadık şey geldi Pilates yaptığı anları kaydeden kadının başına en olmadık şey geldi

13:28
Oosterwolde’ye sürpriz talip
Oosterwolde'ye sürpriz talip
11:59
Hacıosmanoğlu’ndan olay pozisyona ilk yorum: Herkesten hesap soracağım
Hacıosmanoğlu'ndan olay pozisyona ilk yorum: Herkesten hesap soracağım
11:58
Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulu’nda kavga Adaylıktan çekildi
Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulu'nda kavga! Adaylıktan çekildi
11:54
Gözaltındaki ünlü sunucular serbest bırakıldı
Gözaltındaki ünlü sunucular serbest bırakıldı
11:52
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 6 araştırma şirketinin sonuçları
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 6 araştırma şirketinin sonuçları
11:47
7 kişinin öldüğü otobüs kazası nasıl oldu Vali kahreden detayı açıkladı
7 kişinin öldüğü otobüs kazası nasıl oldu? Vali kahreden detayı açıkladı
10:46
Murat Cemcir ölümle pençeleşirken Ahmet Kural bakın ne yapmış
Murat Cemcir ölümle pençeleşirken Ahmet Kural bakın ne yapmış
10:25
Cadde ortasında milleti toplayıp ’Terörsüz Türkiye’ sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı
10:19
Bölge halkının beklediği dönem geldi: Tanesini 6 bin liraya satıyorlar
Bölge halkının beklediği dönem geldi: Tanesini 6 bin liraya satıyorlar
10:19
Osmaniye’de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2025 13:55:32. #7.13#
SON DAKİKA: Gözaltındaki spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu için karar verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.