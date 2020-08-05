Ürdün'de öğretmenler, sendikalarının kapatılması kararını protesto etti - Son Dakika

Ürdün tarihinin en uzun öğretmenler grevi, hükümetin özrü ve zam kararı alınmasının ardından 6 Ekim'de sona erdirilmişti.

Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce öğretmen, maaşlarına zam yapılması talebiyle 5 Eylül 2019'da gösteri düzenlemişti. Güvenlik güçleri, öğretmenleri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.

Amman Başsavcısı Hasan Abdellat, 25 Temmuz'da sendika çalışmalarının durdurulması, sendika merkezinin iki yıl süreyle kapatılması ve Yönetim Kurulu'ndan 13 üyenin bir hafta gözaltına alınması kararı almıştı.

Kuzeydeki Aclun ve Ramsa kentlerinde düzenlenen gösteriye katılanlar, Öğretmenler Sendikası'nın kapatılması ve Yönetim Kurulu üyelerinin gözaltına alınması kararından vazgeçilmesini istedi.

Ürdün 'de öğretmenler, sendikalarının kapatılması kararına tepki olarak ülkenin farklı kentlerinde gösteri düzenledi.

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 06:05

Kaynak: AA

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