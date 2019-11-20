Son Dakika Haberleri: Ürdün Filistin Komitesi Başkanı'ndan Arap ülkelerine "ABD'yle ilişkileri kesin" çağrısı (1)
Son Dakika Güncel Ürdün Filistin Komitesi Başkanı'ndan Arap ülkelerine 'ABD'yle ilişkileri kesin' çağrısı (1) - Son Dakika

Ürdün Filistin Komitesi Başkanı'ndan Arap ülkelerine "ABD'yle ilişkileri kesin" çağrısı (1)

7 saat önce

Ürdün Parlamentosu Filistin Komitesi Başkanı Yahya es-Suud, Arap ülkelerini, İsrail işgalini destekleyen ABD ile ilişkileri kesmeye davet etti.

Ürdün Parlamentosu Filistin Komitesi Başkanı Yahya es-Suud, Arap ülkelerini, İsrail işgalini destekleyen ABD ile ilişkileri kesmeye davet etti. Ürdünlü milletvekili Suud, AA muhabirine, ABD yönetiminin "İsrail'in Batı Şeria'da yer alan yasa dışı yerleşim birimlerini artık yasa dışı görmediği" yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Ürdün Filistin Komitesi Başkanı'ndan Arap ülkelerine ABD'yle ilişkileri kesin çağrısı (1)

Filistin, İsrail, Ürdün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:12 Kaynak: AA
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