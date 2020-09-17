İZMİR Üretici hobi bahçeleri kararı için 1 Ekim'i bekliyor - Son Dakika

İZMİR Üretici hobi bahçeleri kararı için 1 Ekim'i bekliyor

Üretici hobi bahçeleri kararı için 1 Ekim'i bekliyorİZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde üreticiler, tarım arazilerinin hobi bahçeleri için bölünmesine engel olacak yasal düzenleme için gün saymaya başladı.

Üretici hobi bahçeleri kararı için 1 Ekim'i bekliyor

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde üreticiler, tarım arazilerinin hobi bahçeleri için bölünmesine engel olacak yasal düzenleme için gün saymaya başladı. Lezzeti dünyaca ünlü meyvelerin yetiştiği Kemalpaşa Ovası'nda hobi bahçesi istemeyen üreticiler, yeni yasama yılının başlayacağı 1 Ekim 2020 tarihinde, komisyonda kabul edilen hobi bahçelerine sınırlama getirecek kanun teklifinin yasalaşmasını bekliyor.

Son dönemde sayıları giderek artan ve tarım arazilerinin bölünmesine neden olan hobi bahçeleri ile ilgili yaptırımların hayata geçirilmesine sayılı günler kaldı. TBMM'ye hobi bahçeleriyle ilgili 24 Haziran'da 34 maddelik kanun teklifi sunuldu. Tarım ve gıda ile ilgili sunulan kanun teklifinde tarım arazileri üzerine kurulan hobi bahçelerinin de yıkılması öngörülüyor. Yeni yasama yılının başlayacağı 1 Ekim 2020 tarihinde, komisyonda kabul edilen hobi bahçelerine sınırlama getirecek kanun teklifinin yasalaşması bekleniyor.

HOBİ BAHÇELERİ TARIMSAL ÜRETİME ZARAR VERİYOR

Kemalpaşa'nın İzmir'de, Menderes'ten sonra en fazla hobi bahçesinin bulunduğu ikinci ilçe olduğunu söyleyen Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray, ilçenin İzmir'e yakınlığı, doğası ve havası ile cazibesini artırdığını dile getirdi. Kemalpaşa Ovası'nın dünyaca ünlü kirazın üretildiği bir yer olduğuna dikkat çeken Oray, birinci sınıf tarım alanlarına kurulan hobi bahçelerinin tarımsal üretime zarar verdiğini öne sürdü. Kiraz, şeftali ya da zeytin üretimi yapılan alanlarda hobi bahçelerinin kurulduğunu belirten Oray, "Bazıları kendi aralarında bir kooperatif kurarak hobi bahçesi işine giriyor. Tarım arazilerini 500'er metrekareye bölüp parsellere ayırarak hisse payıyla satıyor. Tamamen kanunsuz ve izinsiz bir şekilde tarım alanlarını yapılaşmaya açıyorlar. İl ve ilçe tarım müdürlükleri, bunların tespitini yaparak alanların eski haline getirilmesi için cezai işlem uyguluyor. Bunun bir sonraki aşaması da yerel yönetimlerin yaptırımlarıdır. Kemalpaşa'da şikayet üzerine tespit edilen yerlerde tutanaklar tutuldu" dedi. 1 Ekim tarihinde çıkarılması planlanan yasanın bağlayıcı olacağına dikkat çeken Bülent Oray, verimli tarım alanlarının amacı dışında kullanılmaması taleplerinin dikkate alındığını kaydetti. Oda başkanı Bülent Oray şöyle devam etti:

"Hobi bahçelerinin önüne geçilmesi için yasanın çıkmasını arzu ediyoruz. Çünkü alanlarımız her geçen gün daralıyor ve tarımın dışına çıkıyor. Biz yapılaşmaya uygun olan yerlerde üreticiyi tutmakta zorlanıyoruz. Çünkü kurulacak olan yerler arazi fiyatlarının üzerinde satılıyor. Üretici 5 yılda ancak kazanacağı parayı arazisini satarak elde etme yoluna gidiyor. Özellikle borcu olanlar arsaları ellerinden çıkarıyor. Tahminen bu yasayla bu durumun önüne geçilecek. Yoksa Kemalpaşa için bir risk. Yasanın bir an önce hayata geçirilerek bu alanların tarıma kazandırılmasını arzu ediyoruz."

'CEZAYLA YETİNİLMESİN'

Ören 75'inci Yıl Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Fuat Koçbuğ da Kemalpaşa Ovası'nın dünyada kuzey yarım kürede kirazın ilk çıktığı yer olduğunu söyleyerek, bu topraklarda torunlarına kirazı yedirmek istediklerini söyledi. Bazı emlakçıların 10 dönümlük bir yeri satın aldıktan sonra 500 metreye bölüp, hobi bahçesi olarak sattığını ileri süren Koçbuğ, "500 bin liraya aldığı yeri 1,5-2 milyon TL'ye satarak kar elde ediyorlar. Arkamda bir ceviz bahçesi vardı. Ama şu an 14-15 parsele bölünmüş ve hepsine ev yapılmış. Bir dernek adıyla alıyorlar, 'doğa sevenler derneğiyiz' diyorlar ama doğayı katlediyorlar. Bu yasa için inşallah diyorum. Ama ceza yazmayla yetinilmesin istiyorum. Birkaç tanesi yıkılsa kimse tarlaları heba edemez. Yoksa ceza ödeyip yeniden yaparlar" diye konuştu.

'HAFTA SONU GELİP KİRLETİYORLAR'

Kemalpaşa'da şeftali üreten Sami Bulut da hobi bahçelerini istemediğini belirterek şunları söyledi:

"Ovamız hobi bahçeleri yüzünden ovalıktan çıktı, mahalle gibi oldu. Hafta sonu gelip ortalığı kirletiyorlar. Atıklarını bırakıyorlar. İmar affından sonra çoğaldılar. Bir dönüm, yarım dönüm yer alanlar gelip ev yaptı. Ben sondaj için uzun süre elektrik beklerken onlara kısa sürede verildi. Gelen giden şeftalilerimi kopardı. Eskiden köyün yerlisi vardı. Ama artık İzmir'in bir mahallesi oldu burası"

İZMİR Üretici hobi bahçeleri kararı için 1 Ekim'i bekliyor

Kemalpaşa, İzmir, Tarım, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 09:43 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR Üretici hobi bahçeleri kararı için 1 Ekim'i bekliyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bahçedeki tartışma kanlı bitti! 87 yaşındaki adam eşini öldürüp intihar etti Ünlü mankenden Trump hakkında bomba taciz iddiası: Dilini boğazıma soktu Beşiktaş, Gökhan Töre ile 1+1 yıllığına anlaşma sağladı Polisin maske uyarısına kızan esnaf, "Ben hırsızlık mı yaptım" diyerek nüfus cüzdanını vermemek için direndi Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roman Neustadter, Türkiye'ye geri dönmek istiyor İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dış politikasını eleştirenlere 7 soru yöneltti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dış politikasını eleştirenlere 7 soru yöneltti         
16:01
Son Dakika: Yaşlı komşusuna saldıran ünlü şarkıcı Halil Sezai, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi Son Dakika: Yaşlı komşusuna saldıran ünlü şarkıcı Halil Sezai, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi         
15:37
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı         
15:10
Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi         
15:04
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı         
14:53
60 kişinin katıldığı düğünün bedeli ağır oldu: 7 ölüm, 170 vaka 60 kişinin katıldığı düğünün bedeli ağır oldu: 7 ölüm, 170 vaka         
14:31
Nişanlısını ve annesini öldüren şahıs, aynı tüfekle intihar etti Nişanlısını ve annesini öldüren şahıs, aynı tüfekle intihar etti         
13:36
BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık         
13:35
Komşusunu dövdüğü için ifade vermeye giden Halil Sezai'nin sağ elindeki sargı dikkat çekti Komşusunu dövdüğü için ifade vermeye giden Halil Sezai'nin sağ elindeki sargı dikkat çekti         
13:06
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi         
12:03
Sahilde çöp topladığı esnada alüminyum folyoya sarılı beyin buldu Sahilde çöp topladığı esnada alüminyum folyoya sarılı beyin buldu         
12:01
Maske ve sosyal mesafe ile toplu taşıma araçlarında bulaş riskini yüzde 1'e düşürmek mümkün Maske ve sosyal mesafe ile toplu taşıma araçlarında bulaş riskini yüzde 1'e düşürmek mümkün         
11:49
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
Türkiye yılın ilk 8 ayında bal ihracatından 16,5 milyon dolar kazandı Türkiye yılın ilk 8 ayında bal ihracatından 16,5 milyon dolar kazandı         
11:03
Şehzadelerin tedavi edildiği topraklarda şifayı buldu! Yatalak olarak geldiği mahallenin muhtarı oldu Şehzadelerin tedavi edildiği topraklarda şifayı buldu! Yatalak olarak geldiği mahallenin muhtarı oldu         
10:56
Koronavirüs vakalarının tekrardan atmasıyla Türk kolonyasına yoğun talep var Koronavirüs vakalarının tekrardan atmasıyla Türk kolonyasına yoğun talep var         
09:49
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu         
18:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 16:11:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İZMİR Üretici hobi bahçeleri kararı için 1 Ekim'i bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei