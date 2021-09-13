ÜRGÜP'TEKİ FESTİVALDE İLK DOZ AŞISINI YAPTIRAN 100 KİŞİ BALONA BİNDİ - Son Dakika

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen 49'uncu 'Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali', bağ bozumu ile devam etti. Tursan bağlarında düzenlenen bağ bozumuna, Vali İnci Sezer Becel, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve vatandaşlar katıldı. Bağ bozumunda protokol ve katılımcılar üzüm hasadı yaptı. Festivale katılan topladıkları üzümleri sepetlere doldurarak, evlerine götürdü.

Üzüm hasadı hakkında konuşan Vali İnci Sezer Becel, "Festivalin belki de en güzel kısmı üzüm hasadı. Vatandaşlar burada hasat yapıyor. Hasat yaptıkları üzümleri de evlerine götürebiliyorlar. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı şehrimize davet ediyorum. Nevşehir ve Ürgüp birçok etkinliğe ev sahipliği yapan bir bölge. Burada turizm 12 ay boyunca devam ediyor. Bölgemize gelen misafirlerimiz 12 ay boyunca ilgilerini çekecek aktivite bulabilir. Çok büyük medeniyetin ve zenginliğin üzerinde yaşıyoruz. Burası ülkemiz için önemli bir turizm destinasyonu. 49 yıldır kesintisiz devam eden festival, turizm faaliyetlerine katkı sağlayan bir etkinlik oluyor. Geçmişten bu yana devam ettiren herkesi kutluyorum" diye konuştu.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ise "Binlerce yıllık tarihi güzelliğin yanında toprakta cömert davranmış, ortaya böyle güzel ürünler çıkmış. Bize de bunu yaşatmak düşüyor. Sadece şehirleri imar ve ihya etmek değil, kültürlerimizi de gelecek kuşaklara aktarmak en büyük görevlerimizden birisidir. O nedenle bu yıl 49'uncu Bağ Bozumu ve Balon Festivalini düzenledik" ifadelerini kullandı. Üzüm hasadının ardından festival sona erdi.